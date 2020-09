Éveken át hazudta magát feketének egy fehér egyetemi oktató az Egyesült Államokban

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A George Washington Egyetem oktatója, Jessica A Krug éveken át adta ki magát feketének, annak ellenére, hogy ő egy fehér nő Kansas Cityből. A Guardian cikke szerint a fekete amerikai történelmet kutató Krug anyagi támogatást is kapott ismert intézményektől, hogy könyvet írjon a transzatlanti rabszolgakereskedelem idején zajló ellenállási kísérletekről.

Krug saját magát leplezte le: a Mediumon megjelent blogposztjában azt írja, hogy karrierje hazugságok mérgező talajából nőtt ki, és felnőtt élete során saját, gyerekkorából hozott megélt tapasztalatait, azaz hogy egy elővárosban felnövő, fehér, zsidó gyerek volt, egyre inkább különféle olyan felvett fekete identitásokkal helyettesítette, melyek birtoklására nem volt joga: előbb észak-afrikai feketének, később pedig amerikai gyökerű feketének, illetve karibi gyökerű bronx-i feketének adta ki magát.

Mint a Guardian írja, könyvében, ami még a vallomása előtt jelent meg, a köszönetnyilvánítás során kitér névtelen és ismeretlen őseire. Krug ezen kívül aktivista körökben is aktív volt Jessica La Bombalera néven. Azok, akik személyesen is ismerték La Bombalerát és most megszólaltak, mind csalódottságuknak adtak hangot a bejelentés óta, megvezetve és átverve érzik magukat.

Krug posztjában traumatikus gyerekkorára és mentális egészségügyi problémákra hivatkozik, de ő is írja, hogy nem gondolja, hogy ezek miatt bocsánatot érdemelne azért, amit tett.

Blogbejegyzéséből nem derül ki, hogy Krug miért döntött úgy, hogy felfedi az igazságot, illetve hogy miért pont most döntött emellett, de a BBC idézi Hari Ziyad forgatókönyvírót, aki szerint Krug tudta, hogy lelepleződött, és ezért állt előbb a nyilvánosság elé.

A George Washington Egyetem egyelőre annyit közölt, hogy tudomásuk van a blogbejegyzésről.

Krug esetét sokan állítják párhuzamba Rachel Dolezal történetével, aki szintén azt állította magáról, hogy fekete, és egy befolyásos jogvédő szervezet vezetője volt, míg a szülei le nem leplezték, hogy valójában fehér. Dolezal később azt állította, hogy bár fehér bőrrel született, kulturálisan fekete, tehát (a transgender, magyarul transznemű mintájára) transracial.