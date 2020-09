Minisztériumi források szerint veszteseknek és bénáknak nevezte Trump a háborúban megölt vagy elfogott amerikai katonákat

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is sértő, becsmérlő megjegyzéseket tett az amerikai haderő azon katonáira, akiket harci események közben elfogtak vagy megöltek, és többek között a francia katonai temetőben nyugvó katonákat veszteseknek és bénáknak nevezte, írja az AP.

Erről több forrás egybehangzó állásai alapján az Egyesült Államok egyik legismertebb politikai újságírója, Jeffrey Goldberg írt először az Atlantic-ban megjelent cikkében, de egy vezető védelmi minisztériumi forrás több részletét is megerősítette az Associated Press hírügynökség számára.

A védelmi minisztériumi forrás szerint Trump akkor közölte ezt az elesett amerikai katonákról, amikor 2018-as párizsi látogatásán nem volt hajlandó meglátogatni a francia főváros közelében fekvő temetőt.

A Fehér Ház akkori hivatalos magyarázata szerint a rossz idő miatt maradt el a látogatás: a Secret Service szerint ugyanis a heves eső miatt kockázatos lett volna helikopterrel elindulni, de felajánlották, hogy elviszik autóval. Az elnök erre válaszolta, hogy nem akarja meglátogatni a temetőt, mert tele van vesztesekkel.

Ugyanezen út során Trump bénáknak ("suckers") nevezte azt az 1800 amerikai tengerészgyalogost, akik az első világháborúban zajló Belleau Wood-i csatában estek el.

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Alyssa Farah szerint a cikkek egyértelműen hamisak, Trump a lehető legjobb véleménnyel van a katonaságról, és ezt számos alkalommal demonstrálta már. Trump maga is arról beszélt újságíróknak csütörtökön, hogy nem igaz, ami a cikkekben áll.

Az Atlantic arról is ír több forrás alapján, hogy Trump nem támogatta a republikánus szenátor és egykori tengerészgyalogos, John McCain ünnepi temetését, mivel egy vesztesnek tartotta. Az is felháborította, hogy McCain halála miatt félárbocra eresztették a zászlókat. Trump már elnökjelöltsége kezdetén heves támadásokat indított McCain ellen, akkor is arról beszélt, hogy hogyan lehetne már háborús hősnek tekinteni valakit, akit elfogtak egy háborúban. Ez a viszony csak még feszültebb lett, miután Trump elnök lett, és McCain többször is nyíltan kritizálta lépéseit, sőt, Trump még McCain halála után is többször gyalázta a republikánus politikust.

Az Atlantic szerint Trump George HW Busht is vesztesnek nevezte, amiért a japánok lelőtték a gépét a második világháborúban. Trump amúgy fiatalkorában ötször bújt ki a katonai behívók elől: egyszer lúdtalpa, négyszer pedig főiskolai tanulmányai miatt.