Benned is él egy kis Hitler, bennem is él egy kis Hitler - énekelte a katolikus egyetem vallástanára, kirúgták

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Az amerikai kultúrharc egyik közhelye az elvileg szólásszabadságpárti liberális egyetemek állítólagos véleményterrorja. Ehhez képest különösen vicces a legfrissebb véleménybotrány, ami egy keresztény-konzervatív egyetemen, az indianai Taylor Univesityn robbant ki.

Maga az ügy alapvetően igen egyszerű és vicces. Jim Spiegel, az egyetem 27 éve ott tanító vallás- és filozófiatanára fogta magát és írt egy slágergyanús dalt arról, hogy az ember ne legyen nagyképű, mert mindannyiunkban ott lakozik az eredendő bűn, például a kegyetlenségre való hajlam és a gyűlölet, majd fogta a gitárját és meglepően jó előadói képességekről tanúskodva elő is adta azt. Mindez jó évtizeddel ezelőtt történt. A dalt az egyetemen is jól ismerhették, mert a szerzője azt 2010. óta többször is előadta nyilvánosan, például a kampuszon rendezett eseményeken.

A szám amúgy egy az egyben olyan, mint egy betétdal a South Parkból:

Az eseményeket most az hozta mozgásba, hogy a büszke előadó most augusztus 17-én kitette a szám videóját a privát Youtube-csatornájára. A dal címe Little Hitler, ami a mindannyiunkban mélyen ott rejtőző kis Hitlerre utal.

Bár a szám a legkevésbé sem náci, sőt valójában tényleg egy keresztény teológiai alapvetés megzenésítése, az egyetem a szám publikálását követően egy héttel már ki is rúgta a professzort. Az ügyből csak most, pár héttel ésőbb lett hír. Spiegel a The Echo-nak azt nyilatkozta, hogy egyértelműen azért távolították el az állásából, mert nem volt hajlandó leszedni a videót, ami máig megnézhető a csatornáján.