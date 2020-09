Donald Trump: Joe Biden hülye

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Reuters beszámolója szerint hülyének nevezte Bident, és bocsánatkérést követel tőle, amiért szerinte Biden vakcinaellenes hangokat ütött meg.

Trump újságíróknak válaszolva mondta el, hogy rekordgyorsan kész lesz az oltóanyag a vírus ellen, talán még a választások előtt. Ezzel kapcsolatban korábban Biden alelnökjelöltje, Kamala Harris arról beszélt, hogy nem bízna abban, ha Trump még a novemberi választások előtt előállna egy vakcinával, mivel attól tartana, hogy ezt a megfelelő biztonsági ellenőrzések nélkül, politikaik okokból dobnák ennyire gyorsan piacra. Biden is arról beszélt, hogy ezekben a kérdésekben az amerikaiknak a tudósokra kéne hallgatniuk.

Ezzel kapcsolatban Trump arról beszélt, hogy Biden és a nagyon liberális társa nem kompetens ebben a kérdésben, és elpusztítanák ezt az országot és a gazdaságát, és szerinte azonnal bocsánatot kéne kérniük a felelőtlen oltásellenes megszólalásaikért, szerintük ezzel ugyanis aláássák a tudományokat. A Reuters beszámolója szerint Trump ugyanekkor Bident hülyének is nevezte.

A sajtótájékoztatón ismét szóba került az a sztori is, ami napok óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt: több forrás alapján is arról írtak a múlt héten az amerikai lapok, hogy Trump korábban sértő kijelentéseket tett azokra a katonákra, akik harcban estek el, többek között bénának és veszteseknek nevezve őket. Trump és a Fehér Ház nem győzi cáfolni ezeket a cikkeket, Trump most ismét hoaxnak nevezte a sztorit, és szerinte csak egy állat lenne képes ilyesmit mondani.