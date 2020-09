Nem szokatlan jelenség, hogy egy új védőoltásnál súlyos mellékhatások jelentkezhetnek

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Fel kellett függeszteni az egyik leginkább előrehaladott koronavírus-védőoltás klinikai tesztjeit. Az Oxfordi Egyetem és a brit-svéd gyógyszeripari óriás, az AstraZeneca konzorciuma által előállított védőoltás klinikai vizsgálatai már a végső, harmadik fázisban járnak. Ezek a vizsgálatok a védőoltás hatékonyságát vizsgálják, de a tesztek során egy tesztalanynál súlyos káros mellékhatások jelentkeztek, így most a konzorcium szüneteltetni kényszerül a teszteket, míg ki nem derítik, hogy a páciens megbetegedését valóban a védőoltás okozta-e, és ha igen, ezek a mellékhatások mennyire károsak és milyen gyakoriak, jelentette a Statnews egészségügyi szakportál.

Bár az AstaZeneca több közleményben is jelezte, hogy a vizsgálatok leállítása, amit a cég maga kezdeményezett, "rutinreakció" egy ilyen esetben, és főleg "a túlzott elővigyázatosság" indokolja, minden bizonnyal lassítani fogja az új védőoltás engedélyezését. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyaga az egyik legelőrehaladottabb, bár ezen kívül még kilenc covid elleni védőoltás tart már a klinikai tesztek harmadik fázisában. A Statnews szerint most ezeknek a vizsgálatoknak is átnézik az adatait hasonló mellékhatások után kutatva.

Ingyenes tesztet végeznek egy férfin Toulouse-ban szeptember elesején. Fotó: Patricia Huchot-Boissier/Hans Lucas via AFP

Azt amúgy, hogy pontosan milyen káros mellékhatásokat tapasztaltak a páciensnél, nem hozták nyilvánosságra, de a Statnews az eset részleteit ismerő forrásuk beszámolója alapján azt írta, hogy várhatóan fel fog épülni.

Hogy egy védőoltásnak lehetnek nem kívánt mellékhatásai, az egyáltalán nem váratlan fejlemény. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által fejlesztett vakcina klinikai tesztjeinek első és második fázisában az ezer tesztalany 60 százaléka szenvedett valamilyen mellékhatástól. Ezek a láztól a fejfájáson és izomfájdalmakon az oltás helyén jelentkező reakciókig terjedtek, de összességében a kutatók enyhének vagy mérsékeltnek minősítették ezeket. Így kezdődhetett meg a klinikai tesztek harmadik szakasza, amiben most potenciálisan súlyos mellékhatás jeleire bukkantak.

Az AstraZeneca közleményei szerint igyekszik a lehető leggyorsabban felderíteni, miért válthatott ki súlyos mellékhatást a vakcinájuk, hogy a szerintük "egyedi eset" miatt a lehető legkisebb késedelmet szenvedjék a vizsgálatok. A Statnews szerint azonban a késedelem elkerülhetetlen, a vakcina vészhelyzeti engedélyezésére biztos hatással lesz. Ilyen engedélyt olyan szerek kaphatnak, amelyeknek ugyan még nem zárultak le a vizsgálatai, de azok során nem merült fel komolyabb mellékhatás, így előzetesen engedélyezhetik a használatát. Ennek inkább politikai jelentősége van, főként az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump elnök abban bízott, hogy ilyen vészhelyzeti engedéllyel akár már a novemberi elnökválasztás előtt bevethető lenne a koronavírusoltás, amitől újraválasztási esélyei javulását remélte.

Összességében a Statnews azt is megjegyzi, hogy a klinikai tesztek ilyen szüneteltetése, ahogy a jelentkező mellékhatások is, egyáltalán nem ritkák. Most is csak azért számít ez ekkora hírnek, mert kivételesen az egész világ árgus szemekkel figyeli egy védőoltás születését.