Hangfelvétel van róla: Trump tudta, milyen súlyos dolog a koronavírus, de tudatosan máshogy nyilatkozott nyilvánosan

Donald Trump elnök elismerte, hogy tudatosan kisebbítette a koronavírus jelentőségét nyilvános nyilatkozatokban, és tudta, hogy életveszélyes és súlyosabb, mint az influenza. Erről még februárban és márciusban beszélt Bob Woodwardnak, az egyik legismertebb amerikai újságírónak, aki újabb könyvet írt az elnökről. Az idézeteket pedig most hozta nyilvánosságra, hangfelvételekkel alátámasztva, Trump ugyanis rendesen, „on the record” mondta el ezeket neki.

Trump február hetedikén azt mondta Woodwardnak, hogy tudja, hogy a koronavírus légi úton is terjed, és hogy veszélyes és halálos. A közhangulat ekkor még egészen más volt, ahogy Trump nyilvános nyilatkozatai is. A New York Times összeszedte, miket mondott ezekben a napokban. Február 10-én a Fox Newsnak azt mondta, jó a helyzet, 11 fertőzött van az országban, akik állapota gyorsan javul. Két héttel később is arról beszélt, hogy a dolgok kézben vannak tartva. Február 26-án pedig azt mondta, a koronavírus olyan, mint az influenza. Ebben az időben még a demokratákat is gúnyolta és kritizálta, amiért túlságosan aggódnak a vírus miatt.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Woodward interjúi szerint Trump eközben folyamatosan kapta az információkat egészségügyi és nemzetbiztonsági szakemberektől arról, hogy a helyzet valóban súlyos. Márciusban már ő maga mondta Woodwardnak: tudatosan kisebbítette a téma jelentőségét a megszólalásaiban, mert nem akarta, hogy pánik legyen.

Annak ellenére, hogy ezt maga az elnök mondta, szóvivője, Kayleigh McEnany most azt nyilatkozta: az elnök soha nem kisebbítette a vírus jelentőségét. Trump szerdán úgy reagált: azért nyilatkozott nyilvánosan máshogy, mert aggódott azért, hogy megijeszti az embereket. Nem akartunk pánikot kelteni, nem akartunk fel-le ugrálni és azt kiabálni, hogy óriási probléma van.

Az Egyesült Államokban eddig 190 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak.

Bob Woodward az elmúlt hónapokban 18 interjút készített Trumppal készülő könyvéhez. Carl Bernsteinnel közösen ők írták meg a Watergate-sztorit 1972-ben a Washington Postban, ami RIchard Nixon lemondásához vezetett. Több elnökről is írt könyvet, és Trumpról is jelent már meg egy könyve, amihez Trump nem nyilatkozott, de utólag úgy érezte, jobb lett volna, ha beszél az újságíróval, ezért vállalata a mostani interjúkat.

Az is felmerült most, hogy ha Bob Woodward ezt már februárban tudta, miért nem hozta nyilvánosságra előbb. „Hogy micsoda? Woodwardnak már februárban megvolt a felvétel arról, hogy a koronavírus Trump szerint légi úton terjed, és ült rajta, hogy a kampányban adhassa ki a könyvét?” - írta például Zeynep Tufekci szociológus, aki szerint mindez az elit kudarcát mutatja.