Korrupció miatt letartóztattak egy orosz miniszter-helyettest

Kedden letartóztatták Moszkvában Anatolij Tyihonovot, az orosz kormány egyik energetikai miniszter-helyettesét. A gyanú szerint, amikor még az Orosz Energia Ügynökséget vezette, akkor egy számítástechnikai beruházásból tüntetett el közel 8 millió dollárnyi közpénzt, 2013 és 2015 között.

A letartóztatásról szerdán számoltak be az orosz hatóságok, és azt is bejelentették, hogy a magas rangú tisztviselőt már ki is hallgatták.

Katonazenekar menetel maszkban a Vörös tér mellett, háttérben a Kazányi Szűzanya Székesegyház kupolái. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Az elmúlt hónapokban több kormányzati vezetőt is lecsuktak korrupciós vádakkal. A hivatalos közlemények szerint Putyin elnök megtisztítja a közéletet a csalásoktól, míg a parlamenten kívüli ellenzék úgy tartja, hogy a letartóztatások mögött hatalmi harcok állnak, ésaz elnök a potenciális ellenfeleivel számol le éppen. (MoscowTimes)