Meghalt Ronald Bell, a Kool & the Gang egyik alapítója

Elhunyt Ronald "Khalis" Bell, a Kool & the Gang egyik alapítója. A világhírű amerikai zenekar énekese, szerzője szerdán 68 évesen halt meg Virgin-szigeteki otthonában, halálának okát nem közölték.



Bell 1964-ben hat társával (köztük fivérével, Roberttel) alapította a Kool & the Gang-et. A dzsessz, a funk, az R&B és a pop elemeit vegyítő együttes a hetvenes években lett világhírű - írta csütörtökön a Guardian.

A szaxofonon is játszó Ronald Bell a Kool & the Gang számos slágerét szerezte, köztük a Celebrationt, a Cherish-t, a Jungle Boogie-t és a Summer Madnesst. Utóbbit több filmben is felhasználták betétdalnak, köztük a Rocky-ban (1976) és a Fekete átok-ban (2001). A Kool & the Gang eddig huszonhárom stúdióalbumot jelentetett meg, ezekből világszerte 70 millió példány fogyott. A csapat 1978-ban Grammy-díjat kapott a Szombat esti láz című film zenéjéért.

Az utóbbi években Bell különféle produkciókban dolgozott, köztük Kool Baby Brotha Band elnevezésű szólóprojektjében. A tervei között szerepelt, hogy Kool TV címmel animációs rövidfilmeket készít gyerekkoráról és pályafutásáról. Tíz gyermeket hagyott maga után. (MTI)