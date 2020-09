A Rogán környékéről ismert fogorvos lett a síszövetség elnöke

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Fürstner Józsefet választották pénteken a Magyar Sí Szövetség elnökévé. Az 52 éves fogorvos egyedüli jelölt volt, miután Dávid Ilona és Barta Csaba a helyszínen jelezte, nem kíván elnök lenni, Csobánczy Gábor pedig el sem ment a küldöttgyűlésre, írja a Nemzeti Sport. A Miklós Edit vezette előző elnökséget júliusban hívták vissza.

Az elmúlt évek belső viszályai ellenére Fürstner azt mondta, nem akar boszorkányüldözést. „Életem első huszonöt évét a sísportban töltöttem, és mivel az elmúlt időszakban nem vettem részt a szövetség munkájában, talán bennem látták azt, aki összekapcsolja a jelent és a jövőt” - mondta.

Fürstner neve ismerős lehet a Rogán Antal körüli belvárosi ingatlanügyek miatt is.

2016-ban az Index írta meg, hogy Fürstner 2011 novemberében 44 millió forintért jutott hozzá egy 245 négyzetméteres, ötszobás, önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz az Aulich utcában, amit 2008-ban 52 millió forint értékűre becsültek. Az ingatlant egy évvel azelőtt minősítették át lakássá, hogy Fürstnerhez került volna, korábban „egyéb helyiségként” tartották nyilván.

Három hónappal azután, hogy a lakás Fürstnerhez került, áttette oda székhelyét a Monavis Consulting Kft. Ennek ügyvezetője Kertész Balázs jogász, akit az Index Rogán jobbkezeként mutatott be. Bár Rogán tagadta, hogy közeli kapcsolatban állna Kertésszel, az Index videófelvételt mutatott be arról, hogy Rogán, Kertész majd Habony Árpád belépnek ugyanabba az Aulich utcai házba, ahol az ötszobás lakás is található. (A Monavis székhelye idén április óta a 11. kerületi Rezeda utcában van.)

Az Átlátszó korábban arról írt, Fürstner más módon is kapcsolódik Kertészhez.