Orbán: Nem akarjuk az állam izmait mutogatni, csak belátást kérünk

A kormány nem akar általános korlátozásokat bevezetni a járvány miatt, de szankcionálni fogják, ha valaki nem visel maszkot ott, ahol kellene, mondta Orbán Viktor.

Szerinte az emberek is azt akarják, hogy ne álljon le az ország. Ez a nemzeti konzultációból derült ki, amitől erősebbnek érzi magát.

Bejelentette, hogy Novák Katalinból tárca nélküli miniszter lesz.

A gazdaságban a budapesti turizmus bajban van, szerinte modellváltás kell, mert jövőre sem áll vissza a rendes kerékvágás.

Németek? „Nagy állam, nagy arc.”

Járványügyi szankciók bevezetéséről döntött a kormány, mondta Orbán Viktor szombat este az állami tévének adott interjújában.

Egy intézkedést be is jelentett: a jövőben büntetésre számíthatnak azok, akik nem viselnek maszkot a boltban, sőt ilyen esetekben az üzletre is bírságot fognak kiszabni. Ahol másodszor is előfordul ugyanez, ott előbb figyelmeztetnek, de a harmadik esetnél már be fogják zárni az üzletet.

Orbán szerint fel kell készülni arra, hogy még a mostaninál is lesznek magasabbak a fertőzésszámok. De „amire elsősorban figyelnünk kell, az a második hullámban nem a megbetegedések, hanem a halálozások száma, mert most másképp védekezünk”.

Ennek a lényege, hogy nem akarnak a tavaszihoz hasonló korlátozásokat bevezetni, mert „az országnak működnie kell”, mondta többször is. „Nem akarunk kijárási tilalmat, kijárási korlátozást, nem akarunk visszalépni a digitális oktatáshoz. Hanem azt akarjuk, hogy normális életkeretek lehessenek Magyarországon. Nem mondom, hogy minden ugyanúgy tud működni, mintha mi se történt volna, de a dolgok működőképességét fenn lehet tartani.”

Ehhez viszont az kell, hogy az előírásokat mindenki betartsa. „Ahol kell, viseljük a maszkot, tartsuk a távolságot, ha rosszul érezzük magunkat, ne menjünk emberek közé.”

Orbán szerint azért van szükség a szankciókra, mert az emberek jogosan várják el, hogy ha mások nem tartják be a szabályokat, akkor az állam betartassa őket.

„Nem akarjuk az állam izmait mutogatni, csak belátást kérünk mindenkitől. De nem akarunk kétséget hagyni afelől sem, hogy ha nem tartják be a szabályokat, akkor azt ki kell kényszeríteni.” Orbán szerint ez nem fenyegetés, attól mindenki ideges lenne. „Mi a közös érdektől vezettetve hozzuk meg ezeket a döntéseket. Azt akarjuk mondani, hogy ezek a szabályok mind értelmes szabályok. Ha nem tartjuk be ezeket, akkor bajt hozunk a fejünkre, elsősorban másokéra.”

A tavaszi hónapokkal ellentétben szerinte most olyan kérdésekben kell döntést hozni, hogy bezárják-e 23 óra után a vendéglátóhelyeket, vagy megmérjék-e az iskolába érkező gyerekek lázát. Ismét elmondta, hogy utóbbira október elsejétől mindenhol lehetőség lesz. Az iskolák bezárása addig nem merül fel, amíg a halálozások száma nem kezd emelkedni, mondta.

Orbán részben a nemzeti konzultációra is alapozza, hogy el kell kerülni a korlátozásokat. A kérdőívekből szerinte világosan kiderült, hogy az emberek nem akarják, hogy leálljon az ország. Azt mondta, nagy nyugalmat ad neki, hogy pontosan tudja, mit várnak, mit remélnek tőle.

„Tavaszhoz képest most sokkal nyugodtabb vagyok és valószínűleg magabiztosabb is. Nem egyedül állok én sem a gáton, hanem van mellettem 1 millió 800 ezer ember.” Az egészségügyi rendszer szerinte felkészült, van több mint tízezer ágy, és van elegendő orvos, ápoló, „ha kell, vezényelni is tudjuk őket”.

Novák Katalin miniszter lesz

A gazdaságról azt mondta, az év hátralévő részében növekedni fog a munkahelyek száma.

A budapesti turizmus viszont komoly bajban van, mert ez „majdnem száz százalékban a külföldiekre épül, és ez beszakadt”. Orbán szerint a turizmus jövőre sem fog visszaállni az eredeti állapotába, ezért Budapesten üzleti modellt kell váltani, és „külön segítséget kell adni a taxisoknak, vendéglátósoknak, szállodásoknak”.

Bejelentette azt is, hogy Novák Katalin családügyi államtitkárból októbertől tárca nélküli miniszter lesz. „A hatáskörét és lehetőségét meg kell növelni, hogy a családok életszínvonalát meg lehessen védeni, ezt neki kell irányítania” - mondta Orbán.

A riporter megkérdezte, érdemes-e a beutazási korlátozásoknál kivételezni a visegrádi országokkal, ha súlyosnak tűnik ott a járványhelyzet. „Mindig indokolt, mert velük napi kapcsolatban vagyunk, pontosan tudjuk, hogy védekeznek” - mondta.

Nem akarunk összekeveredni

Végül a riporter szóba hozta azt is, hogy a tavaszi rendkívüli jogrend idején nyugat-európai országok kritizálták a magyar kormányt, ez történt például Németországban is.

„Nagy állam, nagy arc” - vágta rá Orbán, majd elsorolta, hogy a magyar média sokszínűbb a németnél, és jogállamiságban is versenyre kelhetünk velük.

Végül arról beszélt, hogy nyugaton nyitott társadalom van, ahová behívják a migránsokat, de „mi nem akarunk összekeveredni másokkal”.