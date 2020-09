Katonai lőtéren húzták fel az új menekülttábort Leszboszon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szombaton könnygázt vetett be a rendőrség a szigetet elhagyni akaró migránsok ellen Leszboszon, ahol elkezdték a leégett Moria tábort felváltó menekültszállások építését.

Több száz ember indult Mitilíni kikötője felé, az úton a rendőrség torlaszokat állított fel, a migránsok a rendőröket kövekkel dobálták meg. A görög kormány pénteken erősítette meg a leszboszi rendőrséget, miután a napokban fokozódott a feszültség a moriai regisztrációs központ leégése miatt.

Rendőrök figyelik a tüntetőket Leszboszon 2020. szeptember 11-én. Fotó: Angelosz Corcinisz/AFP

Az eddig a túlzsúfolt központban élő több mint 12 ezer, zömében afrikai és afgán migráns több napja alszik a szabad ég alatt.

A rendőrség megerősítésének másik oka a feldühödött helyiek tiltakozása, akik közül sokan jelezték: a tábor leégése után nem akarnak több migránst látni a szigeten.

Legalább 35 táborlakónak pozitív lett a koronavírus-tesztje, és a helyiek attól tartanak, hogy elszabadulhat a vírus a szigeten, orvosok pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a tábor leégése óta az egykori lakók még a korábbinál is rosszabb higiéniai körülmények közé kerültek, sokuk napok óta nem jutott vízhez sem.

A tűzvész után több kormány is jelezte, hogy befogad menedékkérőket, köztük gyerekeket is. Eközben a görög hatóságok új táborok építését rendelték el, de a szigeten rekedt migránsok követelik, hogy engedjék el őket Leszboszról. Beszámolók szerint tüntetések alakultak ki a táborhelyek kialakítására érkezett munkagépek mellett is.

Azóta a Kara Tepe katonai lőtéren elkezdték kialakítani az ideiglenes tábort, ami 3000 embert fog tudni befogadni, szóval kb. 8500 embernek így sem lesz szállása. Eddig 250 sátort húztak fel, mindegyik 10 embert tud befogadni. Az emberek egy 15 perces PCR-teszt után költözhetnek be, akinek pozitív a tesztje, azt karanténsátorban szállásolják el. (Volt is már egy pozitív teszt.) A családok és a sérülékenyebb emberek élveznek előnyt a beköltözésnél. (Ekathimerini, Refocus Media Labs)