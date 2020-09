Augusztusig nem érkezett meg a 300 milliárd forintnyi lélegeztetőgép Magyarországra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nyáron hetekig próbáltuk kideríteni, hogy hány lélegeztetőgépet vásárolt a kormány Kínából. Összesített adat erről sehol nem volt, az itt-ott elejtett megjegyzésekből derült ki, hogy már annál is jóval több érkezett, mint amit szakértők a lehető legrosszabb forgatókönyvet alapul véve szükségesnek tartottak. (A rémforgatókönyvben az szerepelt, hogy akár 8000 lélegeztetőre is szükség lehet. Ebből 2000 már volt az országban a járvány előtt is.)

Menczer Tamás külügyi államtitkár aztán június 24-én végül elárulta, hogy csak a külügy 16 ezer darab lélegeztetőre szerződött, több mint 300 milliárd forintért. Menczer azt mondta, hogy azért kellett ennyi, hogy biztosan megérkezzen a szükséges mennyiség.

Az államtitkár szerint június 24-ére a megrendelt 16 ezer darabból 10 ezer már megérkezett. Hogy mennyire drágán, arról mi is és a Direkt 36 is írt már.

Van viszont egy olyan adat, aminek a frissítésével várni kellett szeptember 10-éig. A KSH ugyanis rendszeresen összegzi a külkereskedelmi adatokat, ezen belül külön az orvosi adatok importját. Most tartanak júliusnál. A számokból az derül ki, hogy valóban nagy mennyiségű lélegeztetőgép érkezett az országba, leginkább májusban és júniusban, amikor Magyarország már túl volt a járvány első hullámának a csúcsán. Szerencsére a rémforgatókönyvet elkerültük, 80-nál többen egyszer sem voltak lélegeztetőn tavaszzal. Vagyis nem volt szükség a plusz lélegeztetőkre, így nem számított, hogy azok már csak a lecsengés után érkeztek meg.

Ha összeadjuk a számokat, akkor az messze elmarad a Menczer által bejelentett 300 milliárd forinttól. Ha nem is a júniust, hanem már a júliust is nézzük, összesen 185,5 milliárd forintnyi lélegeztetőgép érkezett Magyarországra.

A Külügyminisztériumtól még júliusban kikértük a lélegeztetőgépekről kötött szerződéseket, azokat augusztusban küldték el. A szerződésekben lévő szállítási határidők alapján a lélegeztetőknek már bőven meg kellett volna érkezniük július végére.

Ráadásul a KSH adatokban benne lehet a kórházellátó által vásárolt 2481 darab lélegeztető, 26,7 milliárd forintért.

A külügyi szerződések alapján van egy olyan tétel, ami valóban nem kellett, hogy megjelenjen az importtételek között. A külügy a magyar-izraeli Celitronnal 1000 darab, Vácon összeszerelt lélegeztetőre szerződött. De ez egy 10 milliárdos szerződés.

Vagyis ha a külügy bejelentett 300 milliárdos beszerzéséhez hozzáadjuk a kórházellátó 26,7 milliárdos vásárlását (és levonjuk az itthon összeszerelt 10 milliárdos tételt), akkor 131,7 milliárdnyi lélegeztető a KSH adatai alapján augusztusig nem érkezett meg Magyarországra.

Megkérdeztük a minisztériumot, hogy végül hány darab lélegeztető érkezett az országba augusztusig, illetve mostanáig, várnak-e még eszközöket, bontottak-e fel szerződéseket a határidőt átlépése miatt vagy kötbéreztek-e és ez mennyire csökkentette a gépek amúgy is horribilis árát. A cikk megjelenésig nem kaptunk választ, de amint megérkezik, beszámolunk róla.

A jelenlegi 20 ezer kapacitásos lélegeztetőparkot (a 2000 meglévő és a külügy által vásárolt 16 ezer gép mellé az állami kórházellátó is vett 2500 darabot, fele olyan áron, mint a külügy) a második hullámban sem fogja felhasználni Magyarország, nincs ugyanis ekkora szakembergárda. Merkely Béla, a SOTE rektora pedig éppen a múlt héten mondta el egy előadásában, hogy

„a korábbi «lélegeztetőgép nélkül nem megy az ellátás» szemlélettel szemben, most már a noninvazív légeztetést helyezzük az előtérbe. Tehát a célunk megakadályozni, hogy a beteg lélegeztetőgépre kerüljön.”

A többi egészségügyi beszerzési adatok összegezve: orvosi maszkot és védőfelszerelést 92 milliárdért vásárolt Magyarország. Március óta a mindenféle, Covid-tesztekhez is szükséges reagansekből 23,6 milliárdért vásároltunk, ebből tavaly, vagyis „békeidőben” is havi cirka 3 milliárd forintért vett Magyarország. Egyéb orvosi eszközökből 44 milliárdnyi jött máricius óta. (Lélegeztetőgépeket szintén rendeltünk a járvány előtt is, természetesen nem ekkora nagyságrendben: 2019 április és február között összesen 4,6 milliárd forintért).