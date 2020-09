Az elmúlt évek egyik sztárközgazdásza, Mariana Mazzucato kapta a Rajk Szakkollégium díját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Mariana Mazzucato olasz-amerikai közgazdászt, a UCL (University College of London) professzorát választotta 2020 Neumann-díjasának a Rajk Szakkollégium tagsága. A világhírű kutató október 12-én online előadást tart „Rethinking the State: from public goods to public value” címmel.

A szakkollégium bemutatása szerint Mazzucato „munkásságában elsősorban a növekedés és az innováció kapcsolatával, a fenntarthatósággal és a külpolitikával foglalkozik. A kutatáson túl politikai tanácsadóként is tevékenykedik, az elmúlt években több kormányfőnek és nemzetközi szervezetnek adott tanácsot világszerte. A nagy sikerű könyveiben, az Entrepreneurial State-ben (2013) és a Value of Everything-ben (2019) új és a megszokottól eltérő módon közelíti meg az állam szerepvállalását, illetve az értékteremtést a gazdaságban. Munkásságának jelentős hatása van az innováció- és iparpolitikára és fenntartható fejlődés finanszírozására”.

Mariana Mazzucato Fotó: Jonathan Nicholson/NurPhoto via AFP

2018-ban magyarul is megjelent a Kapitalizmus újratervezése című kötet Michael Jacobs és Mazzucato szerkesztésében. Ebben világhírű kutatók veszik sorra, hogyan vezettek szakpolitikai kudarcokhoz az ortodox közgazdaságtan hiányosságai. Ebből lényegében egy szociáldemokrata program lett, de nem politikai vagy szociológiai irányból, hanem a közgazdaságtan felől megalapozva, írtuk korábbi cikkünkben.

A Neumann János-díjat negyedszázada minden évben olyan tudósnak adományozza a szakkollégium, aki „kiemelkedően járult hozzá az egzakt társadalomtudományok fejlődéséhez, és ezáltal komoly hatást gyakorolt a kollégisták szakmai fejlődésére és gondolkodására. A Neumann-díj abban is különleges, hogy odaítéléséről diákok döntenek. A mindenkori Rajk Szakkollégium tagsága vitatja meg a jelölteket és szavaz a díjazottról”.