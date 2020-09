Szél Bernadett pert indított a Külügyminisztérium ellen a Belgrád-Budapest vasút miatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Pert indítottam a külügyminisztérium ellen, mivel a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint a magyar adófizetők törvényes joga a kínai hitel részleteinek megismeréséhez” - írja Szél Bernadett független parlamenti képviselő.

Közleményében felidézi, hogy „április 26-án közérdekű adatkéréssel fordultam Varga Mihályhoz, amelyben kikértem a Budapest-Belgrád vasúti beruházás finanszírozásáról szóló, általa aláírt hitelszerződést. A miniszter közel 3 hónap után válaszolt - kihasználva a veszélyhelyzetben akár 90 napra nyújtható válaszadási határidőt és bevárva a titkosítási törvény június 27-i hatályba lépését. A válaszban a törvényre - és Szijjártó Péterre - hivatkozva megtagadta a szerződés kiadását.”

„A törvény a külügyminiszterre bízta annak eldöntését, hogy kikérve a Kínai Népköztársaság Kormányának véleményét és mérlegelve Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeit, kiadható-e a szerződés, vagy 10 évre titkos. Szijjártó Péter ez utóbbi mellett döntött” - írja Szél, aki ebből azt a következtetést vonja le, hogy

„a kormány szerint tehát a magyar adófizetők nem kérdezhetnek, csak fizethetnek.”

„Mivel a közpénzekre vonatkozó adatok közérdekű adatok, a kormánynak alkotmányos kötelessége kiadni a hitelszerződést. Most bírósághoz fordultam, hogy az adófizetők is megismerhessék a kínai hitel részleteit. Mivel álláspontom szerint a titkosításról szóló törvény vonatkozó része alkotmányellenes, arra is kértem a bíróságot, hogy kezdeményezze ennek alkotmánybírósági felülvizsgálatát” - zárja sorait a képviselő.

Minden idők legnagyobb magyar vasútfejlesztése kb. 1000 milliárd forintba kerül majd, Mészáros Lőrinc a kínaiakkal közösen építi, a részleteket 10 évre titkosították.