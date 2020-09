A mikroműanyagok a vizeink után a földjeinket is elárasztják

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Amióta a múlt század közepétől a műszál meghódította a ruhaipart, 5,6 millió tonnányi mikroműanyagszemét keletkezett csupán a mosás során a szennyvízbe került szálakból. Ez, mint a BBC írja, hétmilliárd polárfelsőre elég műszál.

A mikroműanyag-szennyezést ezidáig főként víztisztasági problémának tekintették a világban. Okkal, mivel a szennyezés forrása jórészt a ruhák tisztítása volt. De egyre inkább a földek szennyezése válik problémává, melynek sajátos módon a szennyvízkezelés sikeressége az oka. A szennyvíztelepeken egyre hatékonyabban szűrik ki a mikroműanyagokat, ám a kiszűrt szennyezést aztán a többi salakanyaggal együtt vagy szimplán szántóföldeken terítik szét, vagy szeméttelepeken temetik a föld alá. Így lehet, hogy mostanra már több mikroműanyag kerül évente a földekre, mint amennyi a szennyvízből a vizekbe jut.

"Azt beszélik, hogy a mikroszálak problémája magától megoldódik majd a szennyvízkezelés javulásával. De valójában csak az egyik természeti területről egy másikra tereltük a problémát" - mondta erről Roland Geyer, a santa barbarai egyetem Bren School of Environmental Science and Managment iskolájának oktatója. (Via BBC)