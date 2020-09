Vannak iskolák, ahol a maszkhasználatra figyelnek és portási feladatokat látnak el az iskolaőrök

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Népszava ír arról a Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) érkezett visszajelzések alapján, hogy az eddigi tapasztalatok alapján sok helyen pozitívan fogadták a tanárok és a diákok a szeptember elejétől az iskolákban dolgozó iskolaőröket. Nagy Zsusza, a szakszervezet elnöke elmondta a lapnak, hogy eddig 7-8 megyéből kaptak visszajelzéseket, és azt látják, hogy vannak pedagógusok, akik kifejezetten örülnek az őröknek.

Igaz, elsősorban azért, mert olyan feladatokat is rájuk lehetett bízni, amit eddig a tanárok láttak el: a lap beszámolója szerint az iskolaőrök ellenőrzik például, hogy a diákok helyesen használják-e a maszkot, a kézfertőtlenítőt, betartják-e a szükséges távolságtartást, rájuk szólnak, hogy ne dohányozzanak. A szakszervezeti vezető szerint több olyan intézmény is van, ahol az eddig hiányzó portás feladatait is az iskolaőrök látják el.

Az iskolaőrök kivezényléséről májusban döntött a kormány, a gumibottal és gázspray-vel felszerelt őröktől hivatalosan az iskolai agresszió visszaszorítását várják a jogalkotók, hiába jelezte sok szakértő, hogy ez nem tűnik egy jó eszköznek erre a célra. Az Emmi korábbi tájékoztatása szerint mintegy 500 iskola igényelt iskolaőrt, de mivel feltehetően sok jelentkező nem felelt meg a követelményeknek, 423 helyre vezényeltek csak ki őröket.

Szelei Pál ezredes kedden az M1 műsorában elmondta, eddig mintegy 90 intézkedés történ szeptember elseje óta, s két eset volt, amikor testi kényszerhez kellett folyamodni, például dulakodókat kellett szétválasztani.

A PSZ elnöke elmondta a Népszavának, hogy a hozzájuk beérkezett tapasztalatok alapján a pedagógusok egy része nem ért egyet azzal, hogy a kormányzat fegyelmező eszközöket is használó iskolaőrökkel akarja visszaszorítani az incidenseket. A PSZ álláspontja is az, hogy a problémákat nem így kell kezelni, hanem asszisztensekkel, iskolapszichológusokkal, gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberekkel, tette hozzá Nagy.