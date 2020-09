Orbán: Libernyákok, meleg pillanatok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„A politikai korrektség, vagyis a libernyák doktrína-, beszédmód- és stílusdiktátumok elleni lázadás medre egyre szélesedik” - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben hétfő reggel megjelent évadindító esszéjében, amit a nyaranként megtartott tusnádfürdői világértelmező beszéde helyettesítőjének is szánt. Orbán szerint nyugaton „jól megfizetett és óraműpontossággal járőröző libernyák határőrökön” kell túljutnia annak, aki szabadulni akar ettől a beszédmódtól, ami a világ egyetlen helyes értelmezésének állítja be magát, és az elhajlásért gyakran meghurcolás a büntetés. De ez már nem sokáig lesz így - állítja a miniszterelnök.

Orbán azt írta, mára kiderült, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus eszméit nem lehet összeegyeztetni, ez csak a „totalitarizmus elleni nagy csatákban”, a nácizmus és a kommunizmus ellenében sikerült, amikor félre kellett tenni az ellentéteket. A konzervativizmus és a liberalizmus összeegyeztetése azonban ma már káros.

„Ami korábban csekély szellemi hibának, rossz testtartásnak, elviselhető rendellenességnek tűnt, mára megakadályozza, hogy fontos kérdésekben tisztán láthassunk. Elfedi azt a tényt, hogy a konzervatívok és kereszténydemokraták számára a legnagyobb kihívást és ellenfelet ma és újra a liberalizmus és a liberálisok jelentik. A kereszténydemokrata és a liberális gondolkodás alapelvei homlokegyenest ellenkeznek, és a liberálisok támadásainak célkeresztjében csupa olyasmi áll, amik számunkra éppen a legfontosabbak, a kívánatosnak tartott politikai rend sarokkövei, a konzervatív-kereszténydemokrata hagyomány szíve közepe, mint a nemzet, a család, a vallási hagyomány.”

Ha ezt nem ismerik fel a konzervatív politikai erők, akkor asszisztálni fognak a nemzet és a vallás szétveréséhez Orbán szerint. Ezt értették meg a magyarok és a lengyelek. „Itt volt elegendő erő visszarántani a kereszténydemokraták és konzervatívok európai politikai otthonát, az Európai Néppártot a szakadék széléről.”

A miniszterelnök ezután részletezi, mit gondolnak a világról szerinte a liberálisok. Ez a magyar kormány eddigi nagyívű kijelentéseiből ismert: le akarják bontani a családot, a nemzetet, a vallást, nem ismerik az isteni értékeket, nemzetközi szervezeteket hoznak létre, be akarják engedni a migránsokat, genderideológia, abszurditásig emelt klímacélok, szabad oktatás és hasonlók.

„A kereszténydemokrácia egyetlen esélye, ha beleáll a nyílt szellemi és politikai küzdelembe. Ha felhagy a mellébeszéléssel és nem tetteti magát fajankónak, aki nem látja és nem érti, mi zajlik körülötte. Ha a sarkára áll és kimondja az egész európai politikát megváltoztatni képes négy mondatot.

A mi nemzeti és keresztény alapelveink nem liberálisak. A liberalizmus előtt jöttek létre. Szemben állnak a liberalizmussal. A liberalizmus ma elpusztítja őket.”

A miniszterelnök beszélt a koronavírusról is, de mondani sajnos itt sem mondott sokat. Kiemelte, hogy a második hullám fertőzései ugyanúgy külföldről kerültek Magyarországra, mint az első hullám idején, és hogy Magyarország jól védekezett, ebben a tekintetben a világ 25 legjobban teljesítő állama között volt.

„Újra védekezni kell. Lesznek meleg pillanatok, de mindenki, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut majd.”



A nemzeti konzultációban azonban közel 2 millióan azt mondták, hogy az országnak működnie kell, ezért a kormány az egészséget és a gazdaságot egyszerre igyekszik megvédeni.

„Reményeim szerint így, egy sikeres járvány elleni védekezéssel, felizmosított egészségüggyel, soha nem látott magasságba lendített gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással, még a korábbiakat is túlszárnyaló otthonteremtési boommal és a visszaépítés alatt álló 13. havi nyugdíjjal érkezünk meg a huszonkettes választáshoz” - írta.

Ezt a bombasztikus tervet azonban Orbán szerint végig akadályozni fogja a baloldal. „ Csak a fúrás-faragás, a nemzeti erők és összefogás gyengítése, orvlövészet az ország védekezését irányító szakemberekre és politikai vezetőkre, be- és elárulás Brüsszelben, gáncs és cselvetés. Nekünk ez a baloldal jutott. Ráadásul most a Jobbikkal besűrítve. Most együtt dunsztolódnak a befőttesüvegben. Az ember nem is tudja, sírjon vagy nevessen.”

Az esszé utolsó részében a miniszterelnök újra nemzetközi kitekintést tesz, azt írja:

„A nemzeti önrendelkezésre a legnagyobb veszélyt ma a globális, nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró világhálózat jelenti. A Soros György-féle korlátlan anyagi és humán erőforrásokkal rendelkező network céljai világosak. A migráció felgyorsításával kevert etnikumú, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni.” Ez ellen bontakozott ki a 2010-es években ellenállás Közép-Európában, ennek egyik fontos ereje Magyarország Orbán szerint. Ez már csak azért is furcsa, mert 2010-ben még messze nem Soros ellen harcolt a Fidesz, olyannyira nem, hogy Orbán még találkozott is a milliárdossal a megválasztása után.

Magyarországon ezért lesz jelentős a 2022-es választás is, az ellenzék ugyanis Soros György által finanszírozva megpróbálja majd kibillenteni a Fideszt a hatalomból. (Miért ne próbálná, ugye, hiszen ez a választások lényege.)

„Az ellenzéki oldalon ugyan még léteznek különböző pártlogók, néha civódás is hallatszik a soraikból, de valójában már nincsenek saját akarattal bíró pártok. A munka elvégezve: a Jobbiktól az LMP-ig mindenki bedarálva és betöltve, mint a kolbász. Az egykor önálló identitással bíró közösségeket felváltotta a Soros-hálózatot kiszolgáló baloldali népfront.” Ez a hálózat készül döntő ütközetre 2022-ben Magyarországon Orbán szerint.