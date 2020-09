A miniszterelnök beismerte hibáját, egy miniszter lemondott a romló cseh járványhelyzet miatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor és Andrej Babis könyököt érintenek. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Önvizsgálatot és egy miniszter lemondását hozta a hétfő Csehországban, ahol egyre súlyosabb számokat hoz a koronavírus-járvány őszi hulláma. A 10,5 millió lakosú országban múlt csütörtökön már több mint 3000 új fertőzöttet regisztráltak, majdnem annyit, mint egész március hónapban, e hét elejére pedig az aktív esetek száma pedig mára közel 25 ezer. Csehországban eddig valamivel több mint 500-an haltak meg koronavírusban.

A romló helyzet hatására hétfő este Andrej Babis miniszterelnök tévébeszédben szólt a csehekhez, amelyben arról beszélt, hogy a kormánya hibázott, amikor a nyáron túl sokat lazítottak a járványügyi intézkedéseken.

„Engem is magával söpört a nyár és a közhangulat. Hiba volt, és ezt soha többé nem fogom elkövetni”

– mondta Babis, akinek kormánya tavasszal, akárcsak a legtöbb közép-kelet-európai ország, sikeresen védekezett a koronavírus ellen, és még szabad téren is elrendelte a kötelező maszkviselést.

A szigorú járványügyi intézkedéseket azonban – ismét csak a legtöbb környező országhoz hasonlóan – a nyáron szinte mind feloldották, hogy a csehek is élvezhessék a rendes évi vakációjukat. Ennek hatására viszont ma már 100 000 főre vetítve az egész Európai Unióban csak Spanyolországban magasabb a naponta regisztrált új fertőzések száma, mint a cseheknél.

Babis szerint a neheze pedig csak most jön. „A helyzet súlyos. A szakértők azt mondják, hogy ha havonta 120 000-nél több megbetegedésünk lesz, akkor elfogynak a szabad kórházi ágyak. Mindent megteszünk azért, hogy ezt el tudjuk kerülni.”

Babis azt is hozzátette, hogy senki sem élvezi az arcmaszk viselését, de nem a maszkok veszélyeztetik a demokráciát vagy a szabadságot, hanem az elhagyásuk veszélyeztet életeket. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a kormány nem tervez olyan korlátozásokat bevezetni, amelyek tavasszal gyakorlatilag leállították a cseh gazdaságot. De szerinte a legfontosabb az állampolgárok életének védelme, és ez a két cél közt nehéz megtalálni az egyensúlyt.

A miniszterelnök csak komor hangulatú beszédet mondott, Adam Vojtěch cseh egészségügyi miniszter viszont három év után hétfőn le is mondott a posztjáról. A Euronews szerint Vojtěch távozását a cseh ellenzék már hosszabb ideje követelte, mert szerintük nem volt képes megbírkózni a járvánnyal és kaotikus intézkdései kárt okoztak Csehországnak.



Vojtěch lemondását azzal indokolta, hogy szeretne teret adni a koronavírus-járvány elleni küzdelem „új megoldásainak”, de szerinte nincs miért szégyenkeznie. A távozó miniszter azt mondta, a tavaszi hullámmal Csehország sikeresen birkózott meg, de a második hullámban új megoldásokra lesz szükség. Vojtěch utódja Roman Prymula epidemiológus lesz, aki eddig is a járvány elleni cseh küzdelem egyik vezetője volt.

Érdemes felidézni, hogy mikor augusztus végén Babis miniszterelnök megkérte Orbán Viktort, hogy a csehek negatív koronateszttel is beléphessenek Magyarországra, magyar kollégája ebbe gyakorlatilag azonnal belement. Két héttel később pedig amikor a közmédiában Orbántól megkérdezték, hogy miért kivételezünk a V4 országokkal beutazás szemponjából, azt válaszolta:

„leginkább azért, mert velük napi kapcsolatban vagyunk. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy mi történik Prágában, hogyan védekeznek, milyen döntéseket hoznak. (...) Tehát ha Ön azt kérdezné tőlem, hogy melyik más országról tudjuk a legnagyobb biztonsággal, hogy jól vagy rosszul védekeznek-e, akkor azt mondanám, hogy a szlovákokról tudjuk, a csehekről tudjuk, meg a lengyelekről is tudjuk, mert velük napi, élő kapcsolatban vagyunk. Ezért rájuk nézve mindig érdemes külön szabályokat létrehozni vagy alkotni, mint a többi ország számára. (...) Szerintem Közép-Európában nemcsak Magyarországon, hanem a cseheknél és a lengyeleknél, szlovákoknál is a kormányok elég jól néznek ki, hogy azt merjem mondani, hogy meg fogják tudni majd védeni a családjaik életszínvonalát. Magyarország is ehhez a csoporthoz tartozik. Menni fog ez.”