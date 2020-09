Kiderült, ki fekvőtámaszozott Ruth Bader Ginsburg koporsója előtt: a személyi edzője

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Teljes véletlenségből éppen abban a pillanatban kapcsolódtam be a New York Times élő videóözvetitésébe a washingtoni Capitoliumon első nőként teljes állami pompával felravatalozott Ruth Bader Ginsburg legfelsőbb bírósági bíró gyászszertartásáról, amikor egy fess, magas, fekete férfi lépett oda a koporsóhoz. Hogy a következő pillanatban sötét öltönyében lenyomjon három szabályos fekvőtámaszt, majd távozzon. Az világos volt, hogy ez nem valami morbid vicc, hanem komoly tiszteletadás, a jelenet annál furcsább volt.



Mint kiderült, a fekvőtámaszozó nem más volt, mint Ginsburg személyi edzője, Bryant Johnson.



De is ő? Egykori katona, aki a légierők különleges alakulatánál szolgált, majd a washingtoni politikai-igazságszogáltatási elit személyi edzője ett, aki húsz éven át heti kétszer edzett Ginsburggal. A közös élményeiről könyvet is írt "The RGB workout" címmel.

A bírák popsztárszerű kultusza Európában és a világ Amerikán kívüli részein teljesen ismeretlen jelenség. Bader Ginsburg 86 születésnapját bezzeg úgy ünnepelték a rajongói, hogy a bíró edzésmódszereit utánozva tömegesen plankoltak egyet a Legfesőbb bíróság lépcsőin.

Stephen Colbert talkshow-műsorvezető két éve pedig együtt gyúrt RBG-vel, az erről készült műsorban pedig Jonhson edző is feltűnt: