Minden, amit a 444-ről tudni kell

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Úgy látjuk, hogy még a 444 leghűségesebb olvasóinak is vannak kérdései a működésünkkel, mindennapjainkkal, terveinkkel kapcsolatban. Velük beszélgetve gyűjtöttük össze a velünk kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdéseket, hogy azokat megválaszolva nem csak az ő, hanem legújabb olvasóink tisztánlátását is segítsük. Fizetős lesz a 444? Miért nincs több videó? Kinek írjak, ha elütést látok egy cikkben? Most végre minden kiderül.

Alapok és anyagiak

Miért 444 a 444?

Internetes tréfa, az online írásban gyakran előforduló agresszív felkiáltójelezésből ered. Aki olyan ideges, hogy még a shift billentyűt is elfelejti lenyomni, a ! helyett 4-et ír.

Fizetős lesz a 444?

Néhány hónapon belül a 444 cikkeinek egy kiemelt része csak a Kör tagjai számára lesz elérhető. Igyekszünk azonban a tartalmaink túlnyomó részét a munkánkat támogatni nem tudók számára ingyenesen hozzáférhetőnek megtartani.

Szeretném a 444-et olvasni, de attól tartok nem lesz pénzem előfizetésre. Mit tegyek?

Mi pedig azt szeretnénk, hogy mindenki, aki szeretné olvasni a 444-et, olvashassa is. Még dolgozunk az előfizetői csomagok részletein, hogy például diákoknak legyen kedvezmény és aki akar, ne csak magának, hanem ismeretleneknek is vásárolhasson hozzáférést a kiemelt tartalmakhoz.

Hogy tudom most támogatni a 444-et?

Lépj be a Körbe 10 000 forintért, vagy támogass minket tetszőleges összeggel itt.

Miért nem fog össze az a néhány még létező független magyar újság? Ahelyett, hogy mindenki külön próbál előfizetőket és támogatókat gyűjteni, miért nem lehet azt megcsinálni, hogy csomagban mindegyikhez vásárolhassak hozzáférést?

Ilyen sehol a világon nem működik, ahol próbálkoztak vele, mint például Szlovákiában, ott is befuccsolt. Szóval nálunk sem valószínű, bár szövetségek, közös megoldások létrejöhetnek.

A fizetős 444-en ugye nem lesz reklám?

De, lesz. Idővel kicsit máshogy, mint most, de lesz.

Mi lesz a szerkesztőségnek szánt pénzemmel, ha egyszer csak nálatok is megjelenik egy kormánypárti tulajdonos?

A 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt. a szerkesztőség vezetőinek többségi tulajdonában van, a kisebbségi tulajdonos pedig az MDIF nevű befektetési alap, ami a 444-hez hasonló, független lapokba fektet be, direkt azzal a szándékkal, hogy a szerkesztőség függetlenségét biztosítsa. (Például, ha eladja a tulajdonrészét, akkor a szerkesztőség tulajdonszerzését preferálja. Így tett például a szlovák SME esetében néhány évvel ezelőtt.) Hátterünkről Uj Péter főszerkesztő is írt néhány éve.

Hány támogatótok van?

Becslésünk szerint jóval több mint negyvenezer ember támogatott már bennünket az elmúlt években. Mivel egyelőre nincs egységes regisztrációs rendszerünk, pontosan nem tudjuk. Nem pontosan azonosítható, hogy a különböző fizetési csatornákon befolyó támogatások mögött mekkora átfedésű támogatói körök állnak. Ráadásul sok termékünket (könyvek, események, oknyomozó gyűjtések, MAKRO) sokszor részben támogatási szándékkal vásárolták megint más emberek. A Kör támogatóinak hála közel már az új egységes rendszerünk, ami ezeket az adatokat összefésülten kezeli majd. A Körben egyébként ennek a cikknek a publikálásakor közel 9000 tagja volt.

Mivel tudnék még segíteni?

Sok tervünk van, szeretnénk például egy profi stúdiót a szerkesztőséghez közel, de alapvetően pénzzel. Ezen túl még óriási segítség ha jó hírünket viszed, ezzel esetleg mások kedvét is meghozva a támogatásunkhoz.

Mit, miért tesz a 444

Kevés nálatok a tartalom, és ami van, azt sem találom meg. Terveztek ezen változtatni?

A 444 2013-ban nagyon kis lapként indult, gyakorlatilag egy blogként, de azóta határozottan növekszünk. De annyira, hogy a 7 éve változatlan lapstruktúrát és –dizájnt kezdjük kinőni, talán ezért nem is találsz meg mindent egyből. Dolgozunk ezek átalakításán, már csak azért is, mert további növekedésre számítunk, több szerzővel, több tartalommal, több mindennel. Az meg végképp nem fér el ezek a keretek közt.

Miért nincs normális tematikus menü a 444.hu-n? Belföld, Külföld, Sport, stb

Mert amikor elindultunk, nem ilyen klasszikus, újságszerű rovatstruktúrában gondolkodtunk. A tapasztalatunk már az Indexnél is az volt, hogy az olvasók közül csak nagyon kevesen használják az ilyen menürendszereket. De ez is változhat a jövőben.

Szerintetek nem kellene több gazdasági témájú írás a 444-re?

De igen. Épp most erősítettünk egy gazdasági újságíróval, és ezen túl is vannak terveink.

Lesznek megint parlamenti tudósításaitok? Lesz megint Riszpekt Ház?

Sajnos Kövér László házelnöknek köszönhetően annyira korlátozottak az újságírók lehetőségei a parlamentben, hogy nincs sok értelme onnan tudósítani. A Riszpekt Ház újraindítását sem tervezzük, viszont a méltán népszerű videósaink rendszeresen jelentkeznek a híreket tágabb kontextusba helyező filmekkel-filmecskékkel.

Miért nincs több videó?

A videózás, pláne a 444-re jellemző nagyívű, színvonalas videók készítése a legidőigényesebb újságírói műfaj. Nekünk nincs is külön videórovatunk, csak olyan újságíróink, akik egyéb feladataik mellett még videóznak is. Ezért, bármennyire szeretnénk mi is, nem tudunk a mostani mennyiségnél nagyságrendileg több videót ígérni.

Hová tűnt TBG?????

Bence elég sok mindenhez ért, és jelenleg nem mint újságíró, hanem mint fejlesztő dolgozik a 444-ben.

Lesz a 444-nek podcastja?

Látjuk mekkora igény van erre, ezért elkezdtünk dolgozni az előkészítésén. Technikailag és tartalmilag is készen állunk, de megfelelő fix stúdióhelyiséget még nem sikerült találni.

Lesz ez? Lesz az? Lesz amaz?

A 444-nél alapvetően nem ötletből van hiány, hanem az ezek megvalósításához szükséges emberből, időből, pénzből. Viszonylag szorosan követjük a jó nemzetközi példákat az online média világában, és amit tanulunk tőlük és meg is tudunk valósítani, azt eddig is megcsináltuk, és a jövőben is meg fogjuk. Bízunk benne, hogy bővülnek a kapacitásaink, és akkor egyre több jó ötletünket tudjuk megvalósítani.

Terveztek még olyan nyomtatott kiadványokat, mint a Makro?

Igen. Legalább három-négy ilyen kiadványt tervezünk évente. A második szám már kész, a harmadik tervezése folyik.

Hol tudom beszerezni a 444 jó hely Magyarországon és a 444 jó hely Budapesten kalauzokat?

Mindkettő olyan sikeres volt, hogy már csak egy-két könyvesboltban lehet találni elfekvő példányokat, Viszont hamarosan érkezik a 444 jó hely Magyarországon ráncfelvarrott újrakiadása, és a Budapest-kalauzzal is vannak terveink.

Hol van Uj Péter új szerdája?

Hírlevélként kapják azok a támogatóink, akik csatlakoznak a Körhöz. Ez már csak „előfizetők” (valójában még csak támogatók) által elérhető tartalom.

Milyen hírlevelekről van szó?

Kattints ide, válassz és iratkozz fel! A Rendkívüli hírlevél azonnal értesít az igazán fontos dolgokról. Reggel 4 hírlevelünk minden reggel összefoglalja, amit tudni, kell. A Jó hírlevél kéthetente írja meg, mit érdemes csinálni Budapesten. A Támogatói hírlevél szintén kéthetente foglalja össze, mik voltak a legnagyobb dobásaink. Az InsightHungary pedig angolul ír meg mindent, amit Magyarországról tudni kell.

Egyebek

Ti lesztek az új Index?

Az Index méretéből, jelentőségéből fakadóan pótolhatatlan. Negyed akkora a szerkesztőségünk, mint ahányan ők voltak a bedarálás előtt, de valójában az Indexként hivatkozott site mögött további sok kiadvány és több száz (bloggerekkel: több ezer) ember generált tartalmat. Tehát: nem, az Index, mint intézmény nem pótolható. Más szempontból pedig mi magunk is az Index öröksége vagyunk. Sőt eddig is azok voltunk. A 444 gerincét olyan újságírók alkotják, akik létrehozták, egy évtizeden át meghatározták az Index tartalmát, stílusát, arculatát, mígnem részben politikai függetlenségüket veszélyben érezve 2013-ban saját kiadványt hoztak létre.

Mit szóltok a Telexhez?

Üdvözöljük a versenytársunkat, és sok sikert kívánunk nekik. Igyekszünk jobbak lenni náluk, de ennél fontosabb, hogy minél többen írnak tisztességesen újságot Magyarországon, annál jobb lesz mindannyiunknak.

Mennyivel nőtt a látogatottságotok az elmúlt hetekben?

Az Index szerkesztőségének szétrobbanása szinte minden független híroldal olvasottságát megdobta. Hogy hány olvasó ragad meg hosszabb távon egy-egy lapnál, az majd kiderül ősszel. Itt tudod megnézni a pontos számokat.

Emailt szeretnék nektek küldeni. Hova küldhetem?

szerk@444.hu

Érdekes témafelvetésem van, hova küldhetem?

szerk@444.hu

Hiba van egy cikketekben! Hova küldhetem?

szerk@444.hu

Egy konkrét szerzőtökkel szeretném felvenni a kapcsolatot. Hova írhatok?

Mindenkinek a mailcímét megtalálod az impresszumunkban.

Miért van annyi elütés a 444-en?

Mert sokat hibázunk. Hogy miért hibázunk olyan sokat, azzal kapcsolatban Uj Péternek ezt a réges-régi sajtótörténeti és -fejlődési áttekintését ajánljuk.

Blogot szeretnék indítani a 444-en. Mit kell tennem?

A 444 nem mindenki felé nyitott blogszolgáltató, csak néhány blog üzemel nálunk, például a TASZ, a Drogriporter vagy a Helsinki Bizottság. Ezek köre bővülni fog, de egyelőre nincs lehetőség arra, hogy bárki blogot indítson nálunk. Ha azt gondolod, hogy a te blogod igenis a 444-re való, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Miért nem lehet kommentelni a 444-en?

Lehet, csak keveset. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az olvasóink egymással és a 444 szerzőivel is értelmes párbeszédet tudjanak folytatni. A 444 Kör tagjai számára már biztosított is a lehetőség.

Ha akarnának állami hirdetést a 444-en elhelyezni, elfogadnátok?

Időnként előfordultak eddig is olyan hirdetők a 444-en, akiket bátran lehet állami cégnek nevezni. Ha lenne ilyen megkeresés, akkor a jövőben is a piac szabályai szerint járnánk el. Azt természetesen végiggondolnánk, mi egyeztethető össze a 444-gyel, és mi nem. Nyilván nem mindegy, hogy gyűlöletkampány vagy az ÁNTSZ reklámkampánya a kézmosásért. És ami fontos: hirdetői pénzért nálunk hirdetés-megjelenítés jár, tartalmi kompromisszumok nem.