Az ombudsman vizsgálatot indított, miután többen is koronavírussal fertőződtek egy zalai szociális otthonban

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az alapvető jogok biztosát is megkérdezte, lesznek-e következményei annak, hogy a Zala megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény Napraforgó Otthon egyik zalaegerszegi (pózvai) telephelyén több lakó is koronavírussal fertőződött, hatan pedig meg is haltak. A helyi vizsgálatok során készült fotók és feljegyzések arról tanúskodnak, hogy „az intézményben a higiénia csaknem teljes hiánya volt tapasztalható, a járvány elleni védekezésre a dolgozók nem voltak felkészülve, felkészítve, a vonatkozó protokollokat nem ismerték és így nem is tarthatták be”.

Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa válaszában azt írta, már Szél levele előtt is érkezett hozzá bejelentés az otthonban tapasztalható állapotokról, és indított is vizsgálatot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében pedig Rétvári Bence államtitkár azt írta, hogy a kormány a járvány miatt új eljárásrendeket dolgozott ki, és ezek betartására fel is hívták a zalai otthon figyelmét is. A szabályok be nem tartása miatt pedig leváltották az otthon vezetőjét, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig vizsgálja a további lehetséges jogi lépéseket.

A legfurcsább az egészben viszont az, hogy míg a budapesti Pesti úti idősotthon koronavírus-fertőzöttjein azonnal segíteni akart a teljes kormányzat és a fideszes média, ezt a zalai ügyet nem verik nagy dobra, sőt, még Zalaegerszeg fideszes polgármesterének felelőssége sem merült fel az ügyben.