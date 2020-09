Boszniában petíció indult, hogy a Google ne listázzon wellnesshotelként egy koncentrációs tábort

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Petíció indult Bosznia-Hercegovinában azért, hogy a Google ne listázza wellnesshotelként az ország keleti részén, Visegrad város mellett található Vilina Vlast, ugyanis az 1992-ben a boszniai háborúban fogolytáborként működött. Boszniai és anyaországi szerbek bosnyák foglyokat vertek, kínoztak, vallattak és gyilkoltak meg a hotel falai között, valamint közel 200 nőt meg is erőszakoltak. Közülük néhányat utána meg is öltek, de olyanok is voltak, akik öngyilkosok lettek.

A petíció azután indult, hogy a koronavírus által okozott turisztikai visszaesés miatt a Boszniai Szerb Köztársaság kormánya újra reklámozni kezdte a hotelt bel- és külföldi vendégek számára.

A Google-től azrt várják a kérvény aláírói, hogy legalább a vállalat ne listázza a térképén és a keresési találatok között turisztikai célpontként a hotelt, aminek szerintük inkább emlékhelyként kellene üzemelnie. Amela Trokić, a petíció egyik elindítója és a Szarajevói Egyetem előadója az Independentnek azt mondta: azt nem tudják megakadályozni, hogy „mentálisan zavarodott emberek” szállást foglaljanak a hotelben, és olyan szobákban aludjanak, amikben nem egészen 30 éve még embereket erőszakoltak, kínoztak és öltek, de szerintük a Google-nek mindenképpen lépnie kellene, hogy legalább reklámozni ne lehessen a hotelt.

A petíció aláírói Google-értékelésekkel is igyekeznek felhívni a gyanútlan vendégek figyelmét, hogy koncentrációs táborba készülnek becsekkolni, Trokić szerint korábban a hotel értékelései főleg pozitívak voltak, az emberek többsége arról írt, milyen jól esett neki a kikapcsolódás ezen a természetközeli helyen. (Independent)