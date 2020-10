Putyin hónapok óta buborékban él

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Vlagyimir Putyin mindennapjairól tudósító orosz újságírók március óta nem láthatták közelről az orosz elnököt - írja a New York Times. Putyin, miközben nyilvánosan azt hirdeti, hogy sikerült legyőzni a járványt, és sürgeti az oroszokat, hogy térjenek vissza a normális kerékvágásba, gyakorlatilag áthatolhatatlan buborékot vont maga köré, és a világtól szeparáltan tölti hétköznapjait.

Március óta nem lehet megközelíteni Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök vendégeit előbb karanténba zárják. Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Kormányüléseit még most is kizárólag videóhívásokon bonyolítja, és a keveseknek, akikkel személyesen is találkozik, a találkozás előtt két hetet karanténban kell tölteniük. Irodáját csak egy mobil fertőtlenítőalagúton át lehet csak megközelíteni, írja a Times. Így például nyáron, a győzelemnapi ünnepségen, ahol Putyin emberek között mutatkozott, a tiszteletére kivezényelt II. világháborús veteránoknak is előbb két hetet kellett karanténban tölteniük egy elszigetelt wellnessközpontban. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője ezt akkor a veteránok egészségének védelmével indokolta.

"Sétálgattunk, unatkoztunk, ücsörögtünk és belélegeztük a levegőt" - írta le élményeit Lev Litvinov, a százéves veterán a Timesnak. Ő amúgy végül el se jutott a parádéra, mert a kéthetes karantén után, a hazaúton megbetegedett.

Putyin összes többi látogatójának is át kell esnie a karanténon. A Proekt orosz oknyomozó portál szerdai beszámolója szerint a hatóságok e célból két nagy wellnessközpontot is lefoglaltak Szocsiban, hogy legyen hol elkülöníteni az elnök vendégeit, mielőtt Moszkvába reptetnék őket a találkozóra. Peszkov szóvivő nem cáfolta az értesülést, bár azt állította, hogy vannak, akik karantén nélkül is találkozhatnak Putyinnal. Bár arról a találkozóról ilyen részleteket nem osztottak meg, ilyen kivétel lehetett a belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka, akivel Putyin szeptember 14-én találkozott - igaz, nem Moszkvában, hanem Szocsiban. A két elnök négyszemközt tárgyalt több órán át az Oroszországgal szomszédos Belaruszban egy hónapja tartó válságról - a Guardian megjegyzése szerint a találkozó nyilvános, vagyis videón követhető részei alatt Putyin unottnak tűnt. Lukasenka amúgy a nyáron azt állította, hogy tünetmentesen átesett a fertőzésen, nem szorult kórházi kezelésre.

Elővigyázatossága persze újra indokolttá vált. Miután a nyáron, részben az elnök biztatására és utasítására az élet tényleg visszaállt a normálisra, Moszkva bárjait és éttermeit pedig maszk nélküli vendégek tömege lepte el, őszre berobbant a járvány második hulláma. Az elmúlt két hétben Moszkvában megtriplázódott az újonnan azonosított fertőzöttek napi átlaga, jelenleg naponta kétezernél is több új esetet regisztrálnak.