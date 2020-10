Veszteséges a kormánypárti média gyűjtőcége

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

70,8 milliárd forintos konszolidált árbevétel után 1,4 milliárd forint veszteséget könyvelt el 2019-re a kormányközeli sajtó nagy részét összefogó Mediaworks Zrt. - írja a cég beszámolója alapján a Népszava. A cég alá tartozó médiumok közül a Retro Rádió és a Mandiner termelte a legnagyobb veszteséget.

Ez az első alkalom, hogy konszolidált közöl az egykor Mészáros Lőrinchez tartozó médiavállalat, vagyis a cégcsoport tagjai között elszámolt forgalmat, a csoport könyveiben ismétlődő tételeket kiszűrő mérleget közölt, ebből derül ki igazán, hogy a megyei lapok jó részét valamint a KESMA alá gyűjtött jobboldali sajtótermékek nagy részét magába olvasztó Mediaworks mekkora súllyal van jelen a piacon. Elég naggyal,

ha a 97 milliárd forint állami támogatásból működő közmédia után a Mediaworks a legnagyobb médiavállalat az országban, leelőzve a 42 milliárd forintnak megfelelő forgalmat generáló RTL Klubot. A cég hirdetési árbevétele meghaladta tavaly a 32 milliárd forintot, ugyan ez pont nem egy konszolidált adat. A Mediaworks maga amúgy csak 422 millió forint veszteséget termelt, a 1,4 milliárd forintos mínusz úgy alakult ki, hogy átvilágították a vállalatba beolvadt 26 cég tőkehelyzetét, és több társaság nemcsak veszteséges volt, de az eredménytartaléka is negatív volt, vagyis évek óta veszteségesek voltak. Ezt kellett rendeznie a Mediaworksnek.

A legnagyobb veszteséget, -313 millió forintot a Retro Rádió kiadója hozta össze, a már hetilapként megjelenő Mandiner 100 milliós, a szegedma.hu kiadója pedig 63 milliós mínuszban volt 2019 végén.

Az is kiderült a beszámolóból, hogy a KESMA-nak adott orgánumok egy része, így a Bors, a Ripost, a Szabad Föld, a 888.hu, a Lokál, az egyes megyei lapok kiadói csak tavaly olvadtak hivatalosan is az óriáscégbe, míg más médiumok, az Origo, a Hír TV, a Karc FM, a Retro Rádió továbbra is a KESMA tulajdonába tartoznak, ezeket uralmi szerződéssel konszolidálta a Mediaworks.