Salvini mártírként akar bevonulni a tárgyalására

A következő napokban a szicíliai Catania lesz az olasz belpolitikai élet középpontjában, szombaton ugyanis itt kezdődik meg Matteo Salvini előzetes bírósági meghallgatása. A Liga vezetőjét azért akarják felelősségre vonni, mert tavaly nyáron, még belügyminiszterként megakadályozta, hogy kikössön az olasz parti őrség Bruno Gregoretti nevű hadihajója. A fedélzeten 131, a tengerből kimenekített ember volt, és öt napig vesztegeltek Szicíliai partjainál, mire végre szárazföldre léphettek. Salvini ellen - többek közt - személyi szabadság és nemzetközi egyezmények megsértése miatt emeltek vádat. Mivel kormánytag volt, amikor az eset történt, ügyét egy különleges testület, a miniszterek bírósága tárgyalja. Akár 15 év börtönt kaphat.

Salvini - mielőtt néhány rossz döntésének köszönhetően kiügyeskedte magát a kormányból - még belügyminiszterként hirdette meg a ‘zárt kikötők’ politikáját, mely szerint Olaszországnak nem kötelessége fogadnia a tenger felől érkező menekülteket. Ezután többször is előfordult, hogy Salvini a tengeren bajba kerülteket mentő hajók kikötését akadályozta meg. Az egyik ilyen eset miatt, a Gregoretti hadihajón történtek miatt vonják most felelősségre.

Az első híres ügy még 2018-ban történt, amikor Salvini a fedélzetén 177 menekültet szállító Diciotti hadihajó kikötését tiltotta meg annak ellenére, hogy korábban azt Danilo Toninelli akkori infrastrukturális és közlekedési miniszter engedélyezte. Egy másik eset, a holland Sea Watch 3 ügye óriási nyilvánosságot kapott, részben a hajó harcos és kérlelhetetlen német kapitányának, Carola Racketének köszönhetően, akit Salvini nagyon alacsony színvonalon próbált démonizálni közösségi oldalain és a kormánybarát sajtóban.

Racketét bíróság elé is állíttatta, majd gyorsan ki is tiltotta az országból a biztonsági törvényre hivatkozva. Utóbbi Salvini migrációs politikájának egyik legfontosabb mérföldköve volt, a törvény értelmében ugyanis gyakorlatilag mindenkit felelősségre lehet vonni, aki illegális bevándorlókat ment ki a tengerből. Salvinit már a Diciotti kikötésének megakadályozásáért is felelősségre akarták vonni, de az ügyészség végül elállt a vádemeléstől. Idén júliusban azonban arról is döntött a szenátus, hogy az Open Arms nevű spanyol segélyszervezet mentőhajójának kálváriája miatt is büntetőeljárás indítható a volt belügyminiszter ellen. A hajó tavaly augusztusban közel három hetet vesztegelt a tengeren, és végül Spanyolországban kötöttek ki.

Matteo Salvini 2020. július 30-án. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A Gregoretti ügye, amit október harmadikán tárgyalnak, tavaly nyáron történt, a szenátus idén februárban döntött Salvini mentelmi jogának megvonásáról. A parti őrség hajója 2019. július 25-én mentett ki Málta közelében 131 menekültet, akik gumicsónakon indultak Líbiából Európa felé. A parti őrség hajója előbb Cataniában kötött ki, ahol partra tettek egy nyolchónapos terhes nőt. Ezután indultak a szintén szicíliai Augusta felé, de Salvini megakadályozta, hogy kikössenek, annak ellenére, hogy a hajó alkalmatlan volt arra, hogy ennyi ember tartózkodjon egyszerre a fedélzeten. Csak azután engedte kikötni őket, hogy Németország, Franciaország, Portugália, Luxemburg és Írország is felajánlotta kisebb csoportok befogadását. Salvini ezeket az eseteket arra használta, hogy megzsarolja az uniót, hogy jobban vegyék ki a részüket a bevándorlók befogadásából, ez egyébként rendre be is jött neki.

Salvini korábban arra hivatkozott, hogy a Gregoretti esetében ugyanúgy járt el, mint a Diciottinál: tájékoztatta a kormány tagjait a döntéséről, tudtak róla, hogy mi történik, ráadásul a zárt kikötők-politikát magáénak vallotta az egész kormány, Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével és az Öt Csillag hozzájárulásával. Ezért úgy gondolja, hogy ahogy a Diciottinál, úgy most sincs alapja az ellene indult vizsgálatnak, és a bíróságnak és a szenátusnak ugyanúgy kéne kezelnie mindkét ügyet. Az Öt Csillag azonban azt állítja, a Gregoretti esetében Salvini nem működött együtt a kormánnyal.

A Liga vezetője nem tartja bűnösnek magát, és úgy tűnik, politikai haszonszerzésre kívánja felhasználni az ellene indult eljárást. Bár a legutóbbi tartományi választásokon sem jött össze a nagy szélsőjobbos áttörés, talán azt reméli, „meghurcolása” újabb híveket hozhat neki. Pártja óriási kampányt épített a cataniai meghallgatás köré, Salvinit elkíséri Cataniába a Liga összes fontos embere, sőt, jelenlétükkel demonstrálnak a szövetséges pártok vezetői is, így Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (Fratelli d'Italia) elnöke, és a koronavírusból nemrégiben felgyógyult Silvio Berlusconi, a Forza Italia vezetője. Többnapos rendezvénysorozattal készülnek, gyűlésekkel, találkozókkal.

Engem is állítsatok bíróság elé! - olvasható a szórólapokon. Fotó: Mauro Ujetto/NurPhoto via AFP

A Liga már jó ideje dolgozott ezen a kampányon, sikeresen felépítették a szlogent, mellyel a szimpatizánsok kifejezhetik szolidaritásukat: „Engem is állítsatok bíróság elé!” - olvasható a plakátokon, pólókon és lufikon. A Liga és Salvini azt próbálja sugallni, hogy tulajdonképpen most, Cataniában dől el, hogy szabad-e még egyáltalán az olasz nemzet, mert ha Salvinit bűnösnek találják, akkor azért büntetik, mert megvédte az olasz népet.



„Október harmadikán Catania számomra a szabadságjogok európai fővárosa lesz. A vélemény és a szólás szabadságáé” - mondta Salvini egy reggeli műsorban. „Nemcsak miniszterként tettem a kötelességem, de olasz állampolgárként is”.

Cataniában a városvezetés és a rendőrség nagy erőkkel és hatalmas lezárásokkal készül, mivel a Liga és szövetségesei, illetve a Salvini-ellenes aktivisták is több demonstrációval készülnek. A cataniai reptérrel szemben már most kifüggesztettek egy transzparenst, melyre az van írva, nem látják szívesen a ligásokat. A feliratot a Salvinivel soha (Mai con Salvini) nevű szervezet készítette, akik nagyon készülnek az elkövetkező napokra.