Szabadon engedik Carola Racketét, Salvini rögtön ki is utasítja Olaszországból

Szabadlábra helyezték Carola Racketét, a Sea-Watch 3 kapitányát kedden este. Matteo Salvini olasz belügyminiszter erre elrendelte a német aktivista kiutasítását.

A szicíliai Agrigento vizsgálóbírója nem erősítette meg a szombat hajnalban őrizetbe vett Carola Rackete letartóztatását. Az illetékes bíró szerint a kapitány kötelességét teljesítette. Elvetette azt is, hogy a Sea-Watch 3 kapitánya ellenállást tanúsított olasz katonai hajóval szemben, ahogyan ezt korábban az ügyészség megállapította - írja az MTI.

Carola Rackete Fotó: HO/AFP

Matteo Salvini érthetetlennek nevezte „az olasz törvényeket megszegő, az olasz pénzügyőrség hajójának nekihajtó” kapitány szabadon engedését. A belügyminisztérium elrendelte a német állampolgár Carola Rackete kiutasítását Olaszországból.



Salvini korábban háborús bűnösnek nevezte Racketét, miközben európai vezető politikusok a védelmükbe vették, német tévés személyiségek pedig több mint egymillió eurót gyűjtöttek megsegítésére.

Carola Racketét, a holland Sea Watch 3 mentőhajó német kapitányát szombaton vették őrizetbe, miután a tengerből kimentett menekülteket szállító hajót az olasz kormány tiltása ellenére a lampedusai kikötőbe kormányozta. Menet közben a hajó összeütközött egy rendőrségi hajóval, amely megpróbálta megakadályozni a kikötést. A kapitány tudta, hogy amit tesz, illegális, de úgy ítélte meg, az élet védelme fontosabb, mint a törvények.

Carola Rackete hétfő délután, ügyvédjei társaságában jelent meg a szicíliai Agrigento bírósága előtt, hogy eldöntsék, őrizetben marad-e vagy szabadon engedik. Az ügyész csak kedd délután hozott döntést az ügyében. Több mint három órás meghallgatása előtt az egyik ügyvédje, Leonardo Marino az újságíróknak azt mondta, ügyfele a bíró minden kérdésére válaszolni fog. „Rackete kisasszony szükségből cselekedett és nem állt szándékában erőszakot alkalmazni” - tette hozzá. Németország külügyminisztere, Heiko Maas azt nyilatkozta, a meghallgatás csakis Rackete szabadon engedésével végződhet. „Ezt ismét világossá fogom tenni Olaszország számára” - tette hozzá.

Azonban Salvini sem hátrált meg, azt mondta, nem gondolta meg magát a „német bűnözővel” kapcsolatban. Olaszország miniszterelnöke, Giuseppe Conte hétfőn Brüsszelben azt mondta újságírói kérdésekre válaszolva, hogy ő azt mondta az ügyről érdeklődő Angela Merkelnek, a kapitány sorsa az olasz bíróság kezében van. Megszólalt az ügyben a francia kormány is, az elnöki hivatal szóvivője, Sibeth Ndiyaye kedd reggel egy tévéműsorban beszélt arról, hogy a tenger törvényei egyértelműek: ha valaki a vízbe kerül, ki kell húzni onnan, Salvini viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte. A belügyminiszter erre azt válaszolta, a francia kormány jobban tenné, ha ahelyett, hogy őt támadja, megnyitná a kikötőit a menekülteket szállító hajók számára.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Sea Watch nevű civil szervezet hajója több mint két hétig vesztegelt a tengeren, fedélzetén több mint 50 menekülttel. A hajót azonban egyik ország sem volt hajlandó fogadni, így Rackete utasai testi épsége érdekében szombaton úgy döntött, akárhogy is lesz, kiköt a dél-olaszországi Lampedusában. Ebben az olasz kormány hajói sikertelenül próbálták megakadályozni őket, kikötés közben egy rendőrségi hajóval össze is ütköztek. A balesetben senki sem sérült meg, de veszélyes helyzet volt, utólag ezt Rackete is beismerte, és közölte, bánja és sajnálja, hogy így alakultak az események. A partra érést követően Racketét azonnal őrizetbe vették. A jelenleg házi őrizetben lévő kapitány nem sokkal kikötés előtt a Sea Watch Twitterén, videóban jelentette be, hogy nem tudnak tovább várni, muszáj elindulniuk. Azóta azt nyilatkozta, azért volt kénytelen a törvényeket megszegve rászánnia magát a drámai lépésre, mert úgy látta, a menekültek közül sokan már annyira el voltak keseredve, hogy attól tartott, kárt tesznek magukban. Az utasok közül 13-at korábban már partra szállítottak, mert súlyos egészségügyi problémáik voltak, de így is több mint negyvenen maradtak a fedélzeten.

Carola Racketét július elsején vették őrizetbe az olasz hatóságok. Fotó: GIOVANNI ISOLINO/AFP

Az ügyet Salvini folyamatosan kommentálta közösségi oldalain, a Sea Watch 3-at kalózhajónak, a kapitányt, Racketét pedig háborús bűnösnek nevezte. Miután a nőt őrizetbe vették, arról posztolt, hogy az igazság győzedelmeskedett, és a kapitánynak felelnie kell tettéért. Olaszországban tavaly fogadták el a nagyon szigorú, azóta is folyamatosan bírált bevándorlási törvényt, melynek bizonyos értelmezése szerint az, aki kimenti a tengerben bajba került, illegális bevándorlókat, bűncselekményt követ el. A Salvini saját gyermekének tekintett, gyakran csak Salvini-rendeletként emlegetett törvény megítélése Olaszországban is nagyon ellentmondásos, hiszen gyakorlatilag azt mondja, aki nem hagy meghalni egy fuldoklót, megszegi a törvényeket. Rackete tette szintén megosztó: sokan hősként tisztelik, a bevándorlást ellenző populisták azonban köztörvényes bűnözőnek tartják a kapitányt.

Még azelőtt, hogy kikötöttek volna, a hajó személyzete a fedélzeten fogadta a sajtót és politikusokat, illetve a kapitány többször üzent a szervezet Twitterén is. Rockete azt mondta, „az én életem könnyű volt… fehér vagyok, német, egy gazdag országban születtem és jó útlevelem van. Amikor erre rájöttem, erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy segítsek azokon, akiknek nem voltak ilyen lehetőségeik.”

Az idézetre - Salvini vezetésével - azonnal rászálltak a populisták, és igyekeztek úgy forgatni a máris híressé vált mondatokat, hogy Rocketét egy fogalmatlan, idealista embernek állítsák be, aki egyszerűen képtelen felfogni a bevándorlás veszélyeit. Pedig Rockete meglehetősen tapasztalt kapitány, a líbiai körülményekről, a tengeren hánykolódó menekültekről és a klímaváltozás és a bevándorlás összefüggéseiről is jóval többet tud, mint legtöbb bírálója.

Carola Rockete Kielben, Schleswig-Holstein szövetségi tartomány fővárosában született, hajózást és természetvédelmi gazdálkodást tanult. A Sea Watch-nak négy éve dolgozik, és tavaly lett a szervezet 3-as számú hajójának kapitánya. Korábban a sarkvidékeket kutatta, a német Alfred Wegener Intézet munkatársa volt, dolgozott a Greenpeacenek is.

„Mindig is imádtam a sarkvidékeken dolgozni, mert gyönyörűek és inspirálóak. De ott dolgozni néha szomorú, mert közvetlen közelről látod, hogy mit tesz az emberiség a bolygóval”

- mondta Rackete. Aggodalmai vezették távolabbra a sarkvidéktől is, és idővel sokkal több időt töltött a német NGO életmentő hajóin, mint a jégtörőkön. Először 2016 nyarán vett részt küldetésen, amikor az olasz és az európai katonai hajókon még a mentési munkálatok hasznos segítőiként tekintettek a civil szervezetek mentőhajóira. A Földközi-tengeren személyesen tapasztalhatta meg, mit élnek át a Líbiából érkező menekültek a tengeren, és nem egyszer talált rá úgy bajba került lélekvesztők utasaira, hogy egy kezén meg tudta számolni a túlélőket, a többiek holtteste a víz felszínén lebegett. Azt is megtapasztalta, hogy az olasz törvények szigorítása után egyre kevesebb mentőhajó volt körülöttük a tengeren.

Salvini azonban a krízis elejétől fogva folyamatosan úgy posztolt a kapitányról, mint egy naiv, tapasztalatlan ‘hölgyről’, Rockete saját, kivételezett helyzetére utaló nyilatkozatára pedig úgy reagált: „A hölgy azt mondta, ‘azért önkénteskedek, mert fehérnek, gazdagnak és németnek születtem’. De nem kell mindenkinek, aki fehér, gazdag és német, Olaszországba jönnie és megszegnie a törvényeinket. Segítse a gyerekeket Németországban”. Arról, hogy a mentőhajó nekiment egy rendőrhajónak, a belügyminiszter azt mondta, „megpróbálta elsüllyeszteni a hajót, melynek fedélzetén rendőrök voltak azon az éjszakán. Azt mondják, hogy 'életeket mentünk', de közben olyan emberek életét veszélyeztették, akik a munkájukat végezték, ez világosan látszik a videókon".

Szégyelld magad, Salvini, olvasható kölni tiltakozók transzparensén Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance/AFP

Racketét azonban látszólag nem nagyon zaklatták fel a belügyminiszter megjegyzései, amikor - még a kikötés előtt - erről kérdezték, azt felelte, nincs erre ideje, ugyanis negyven emberről kell gondoskodnia, „Salvini beállhat a sorba”.

Miután Racketét őrizetbe vették, bírálói mellett sokan a védelmére keltek, köztük a Sea Watch részéről Haidi Sadik, aki azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a kapitány a tengeri- és a nemzetközi humanitárius jogot követte akkor, amikor úgy döntött, a vészhelyzet miatt mindenképpen kiköti a hajót. A szervezet vezetője, Johannes Bayer közölte, büszke a kapitányra, aki szerinte helyesen járt el. Franck-Walter Steinmeier német államfő egy vasárnapi interjúban azt mondta, a különleges ügyben méltányosságot kéne gyakorolni, hiszen „aki életeket ment, az nem lehet bűnöző”. „Olaszország nem akármilyen ország. Olaszország az Európai Unió közepén fekszik, és az Európai Unió egyik alapító tagállama. Ezért egy ilyen országtól elvárható, hogy ilyen ügyben másként járjon el. (...)” - nyilatkozta Steinmeier. Luxemburg külügyminisztere, Jean Asselborn Rockete azonnali elengedését követelte, két német tévés személyiség, Jan Böhmermann és Klaas Heufer-Umlauf pedig szombaton pénzgyűjtő kampányt hirdetett a kapitány ügyvédi költségeinek fedezésére. Cikkünk írása idején már több mint egymillió euró jött össze. Persze bírálók is akadnak Salvinin kívül is, van, aki csak arra hívja fel a figyelmet, hogy bárhogy is van, de Rackete tudatosan szegte meg az olasz törvényeket, de voltak sokkal keményebb vélemények is,

a szintén bevándorlásellenes Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) párt elnöke a partot érést előtt még konkrétan a hajó elsüllyesztését követelte.

Carola Rackete 10 év börtönt is kaphatott volna, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy szándékosan veszélyeztette annak a rendőrhajónak a legénységét, melynek kikötés közben nekiütközött. Rackete az első perctől fogva hangsúlyozta, hogy inkább megy börtönbe, mint hogy embereket hagyjon vízbe fulladni. Szerinte mindegy, mit mond Salvini, a tengeren az a törvény, hogy a vízből minden bajba jutottat ki kell menteni.