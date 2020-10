Magyar kutató vezetésével sikerült működő emberi retinát létrehozni laboratóriumi körülmények között

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Cell című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a dr. Roska Botond vezette kutatócsoportnak sikerült mesterségesen olyan retinát létrehoznia, mely az egészséges felnőtt ember szervének megfelelően funkcionál - írja a Semmelweis Egyetem híreit közlő Semmelweis.hu. A retina a látás alapvető szerve, azonban még mindig komoly hiányosságok vannak a róla alkotott ismereteinkben, ugyanis nagyon nehezen tanulmányozható: a testből eltávolított szövet a táplálék- és oxigénellátás megszakadása miatt néhány percen belül visszafordíthatatlan károsodást szenved.

A Roska által vezetett Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel munkatársainak most sikerült perifériás szövetből – kötőszöveti sejtekből, illetve vérből – mesterségesen olyan fényérzékeny retina organoidot létrehozni, amelynek tulajdonságai gyakorlatilag megfelelnek az egészséges felnőtt emberi retina tulajdonságainak. Az eljárással felnőtt donorok bőréből vagy véréből izolált, már differenciált sejteket juttatják vissza őssejt állapotba, melyekből aztán a testen kívül, az eredetivel nagyban megegyező, korlátlan számú retina szövet növeszthető.

Az áttöréssel a retina működése könnyebben tanulmányozhatóvá válik, hozzásegítve ezzel az orvostudományt a retina betegségeinek és sérüléseinek hatékonyabb gyógyításához.

A felfedezést több éves kutatás előzte meg, melyben többek között a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Retina Laboratóriuma is részt vett.