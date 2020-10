Szarka Gábor: Az SZFE-n tiltakozók terrorizálják a bent lévőket

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

„Akármi történik szerda éjfélig, az erőszak és az erőszakkal való fenyegetés továbbra sem lesz eszköz, ugyanis gondolkodó és értelmes embereknek tekintjük a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) épületében tiltakozó fiatalokat.”

Ezt mondta Szarka Gábor, az SZFE kancellárja a Kossuth rádióban. A szerda éjfél azért érdekes, mert akkor jár le a határidő, amit az egyetem új vezetése adott: azt kérték, addigra legyen vége a sztrájknak és az egyetemfoglalásnak, cserébe a tanárok béremelést, a tiltakozó diákok pedig büntetlenséget kapnak. A tiltakozók hétfőn már válaszoltak erre: ultimátumnak tekintik az ajánlatot, és elutasítják.

Szarka most is elmondta, hogy azért nem tud béreket fizetni a dolgozóknak, mert nem engedik be az egyetemre. Mintegy százötven dolgozó vár a kifizetésekre, szerződések állnak halomban, teljesítésigazolásokat kellene aláírnia, mondta - az SZFE bérszámfejtője ugyanakkor a Telexnek arról beszélt, ha akarná, gond nélkül megtehetné ezt az egyetem épületén kívül is.

Szarka arról is beszélt, szerinte milyen a hangulat az épületen belül. Úgy tudja:

„a tiltakozók terrorizálják a bent lévőket, kiabálásig menő viták vannak, egyáltalán nem látszik az egység”.

„A tanköztársaságban valamiféle demokrácia van, csak kérdés, hogy most már ez nem dikatúra-e” - vetette fel.