Vádat emeltek három oklahomai börtönőr ellen, mert órákon át játszották a raboknak a Baby sharkot

Az Egyesült Államokban, Oklahoma államban vádat emeltek két korábbi börtönőr és a felettesük ellen, mert a gyanú szerint a rabok idegesítésére órákon át bömböltették a Baby shark című gyerekdalt a börtönben.

A vád szerint tavaly novemberben és decemberben a 21 éves Christian Miles és a szintén 21 éves Greg Butler Jr. többször arra kényszerített legalább 4 rabot, hogy megbilincselt kézzel, a cellájuk közepén állva, a fal felé fordulva hallgassák ezt a dalt. A rabok közül legalább kettőnek legalább két órán keresztül ácsorognia kellett.

Az ügy nyomozati iratai szerint az őrök így akarták engedelmességre tanítani a rabokat, és egymás között a dalt belsős poénnak tartották. A vád szerint 50 éves főnökük is tudott erről, de nem avatkozott közbe. Az Egyesült Államokban az ügynek azért is van nagyobb súlya, mert George W. Bush elnöksége idején kiderült, hogy a CIA is alkalmazott a fogvatartottakon ehhez hasonló pszichológiai kínzást: ugyanazt a számot bömböltették nekik órákon keresztül, nagy hangerővel.

A három gyanúba keveredett őrt a gyanú felmerülésekor, már tavaly decemberben áthelyezték, de nem sokkal később maguktól léptek ki. (BuzzFeed)