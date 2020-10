Elhunyt Johnny Nash, reggae dalszerző-énekes

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

80 éves korában természetes halállal elhunyt Johnny Nash, amerikai reggae és popénekes, dalszerző, közölte a művész családja.

Nash az első olyan befutott reggae előadóként vált világhírűvé, aki nem jamaikai származású volt. A houstoni születésű zeneszerző 1957-ben adta ki első lemezét, de igazán híressé az 1972-es I Can See Clearly Now című kislemeze, illetve ennek címadó dala tette, ami több mint egymillió példányban kelt el ebben az évben, és hetekig vezette a Billboard Hot 100 toplistát.

A BBC azt írja, Nash hivatalos weboldalán szerepel, hogy a zenész segítette anno Bob Marley reggae dalszerző-énekest, hogy lemezszerződéshez jusson. Az utóbbi időkben ő maga dalokat már nem írt, inkább a régebbiek analóg hanghordozóra rögzített felvételeinek digitalizálásán dolgozott. Fia John, és felesége, Carli élte túl. (via BBC)