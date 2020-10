Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Szerdán éjfélkor jár le a határidő, amit Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár adott a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóinak és tüntető diákjainak a sztrájk és az egyetemfoglalás befejezésére. Az SZFE-sek ezt még hétfőn visszautasították.

Cserébe béremelést és tárgyalást ajánlottak. Szarka Gábor a hvg.hu-nak adott interjújában nem adott egyértelmű választ arra, mi történik, ha anélkül lejár a határidő, hogy engednének nekik. Annyit mondott, bizakodó, és „talán egy idősebb kolléga meggyőzi őket”.

Arról, hogy a hallgatóknak számolniuk kell-e a félévük érvénytelenítésével, annyit mondott, hogy ez a legutolsó feltétel, ha nem tudnak semmit elérni és nem látják, mi zajlik odabent. „Az elejétől kezdve azt mondjuk, igyekszünk a lehető legtoleránsabban eljárni, és erőszakot biztosan nem fogunk alkalmazni a hallgatókkal szemben a kapunál. De az nem normális, hogy nem engedik be az igazgatásért felelős vezetőt sem” - jegyezte meg. Egyébként szerinte az SZFE-n kialakult állapot „közel jár a háborús helyzethez”.

Ugyanakkor az egyetemen zajló oktatás minőségéről nem akart nyilatkozni: „Én a művészeti kérdésekhez nem értek, és egyelőre az oktatásszervezési kérdések tartalmi részéhez sem, de arra megfelelő szakemberek állnak rendelkezésre.” Igaz a Válaszonline-nak már arról is beszélt: „nem csak annyi a közöm a színészethez, hogy ott vagyok a színházban nézőként. Gyerekszínészként szerepeltem több filmben is.”

A korábban gépesített lövészként is dolgozó kancellár hvg-nek többször elmondta, hogy nem akarnak erőszakot alkalmazni a tiltakozók ellen, de szerinte „az észszerűség határain belül kell maradni, ne egy 18-19 éves kislány kontrollálja a ki-bejárást, akinek semmi tapasztalata nincs”.

Egyelőre senki sem mondott igent a 10 százalékos béremelési ajánlatukra. De ha a szerda éjfélig nem fogadják el az egész javaslatcsomagot, akkor az egészet tárgytalannak tekintik. „Ez egy csomag, ebből nem lehet csemegézni, olyan nincs, hogy a fizetésemelést kérem, de nem engedünk be az épületbe” -tette hozzá.

Arról, hogy a kinevezése után a hallgatók nem engedték be az egyetemre a Válaszonline-nak azt mondta, hogy „az bizony kirekesztés és intolerancia a javából”. Kijelentette a lapnak azt is, hogy nem akarja tönkretenni az általa is egységesen tisztelt, 150 éves hagyománnyal rendelkező egyetemet. Már csak azért sem, mert



„ugyanabban az időszakban kezdett sarjadozni, amikor a tisztképzés is. Nagyon hasonlóak a gyökerei, a nemzeti lét önkifejeződése érhető tetten mindkettőben”.

Megígérte azt is, hogy semmilyen alakulaton nem hív az egyetemhez, sem a rendőrséget, sema TEK-et. „Ebben a korban a fiatalok nagyon határozott elképzelésekkel rendelkeznek, hatalmi szóval ezzel a korosztállyal nem lehet elérni semmit. Tudom jól, hogy így van: nekem is van 18 éves lányom. Le kell ülni, meg kell győzni őket”- jegyezte meg. De úgy látja, előbb-utóbb engedni kell, ők már tettek egy ajánlatot és autonómia-kérdésekről is hajlandók beszélni.