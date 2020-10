Orbán: 2022 végéig újra 5 százalék lesz a lakásépítés áfája

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Közel félórás interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a HírTV-nek szerda este, amelyben beszélt a kormány néhány tervéről, valamennyire reagált az orvosok kritikáira a kormány egy nap alatt, konzultáció nélkül átvert egészségügyi törvénymódosítására, és sorosozott is.

A miniszterelnök azt mondta, a következő három hétben nem várható olyan nagy arányú változás, ami miatt tervezett műtéteket kellene elhalasztani a kórházakban. Korábban a Magyar Orvosi Kamara elnöke arra kérte levélben Kásler Miklós minisztert, hogy halasszák el a járványkórházakban az elektív műtéteket, mert így csökkenteni lehetne a fertőzések kockázatát és kapacitásokat lehetne felszabadítani. A miniszterelnök a HírTV-nek arról beszélt, a kormány továbbra is azzal számol, hogy egyszerre legfeljebb 200 ezer regisztrált beteg lesz az országban, ennyi fertőzött esetén 16 ezer kórházi ágyra és 800 lélegeztetőgépre lesz egyszerre szükség. Ez pedig rendelkezésre áll.

A kormányfő azt mondta, három lépcsőbe sorolták a kórházakat, ha az első lépcsőbe soroltakban betelnek az ágyak, vonják be a következőket. Az az ápolók és orvosok átvezényléséről a szerdai kormányülésen meghallgatott egy beszámolót, amiből kiderült, hogy eddig az orvosok és ápolók egy százalékát sem érintette az átvezénylés, így vannak még tartalékok. Az orvosi kamara átvezényléssel kapcsolatos kritikájára - miszerint az orvosok nem lesznek katonák, hogy vezényeljék őket - Orbán azt mondta, hogy a járvány idején ez elkerülhetetlen, de nem lehet a mindennapi gyakorlat része.

Az orvosoknak pedig nem kell katonának lenniük, mert arra vannak katonaorvosok. Az orvosok béremeléséről Orbán azt mondta, egyelőre nem lehet "halálbiztos számot" mondani arra, ez mennyibe fog kerülni, mert 10-11 külön jogviszonyformában foglalkoztatják az orvosokat, de a kormány 100-200 milliárd forinttal számol. Arról is beszélt, hogy a béremelés elvileg megállíthatja az orvosok elvándorlását, bár ahhoz a kórházi körülményeken is javítani kell és tisztességes szakmai előmenetelt is biztosítani kell.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a mindennapokat érintő szigorításra nem kell számítani a közeljövőben, ebben a "nemzeti konzultáción kialakult közvélekedést" követi a kormány. Arról viszont döntött a kormány, hogy újra 5 százalékra csökkenti a lakásépítések áfáját. Ezt Novák Katalin családügyi miniszter terjesztette a kormány elé, a csökkentett áfa 2022 végéig vonatkozik az építkezésekre.

Az interjú második felében Orbán a jogállamisági mechanizmusról szóló uniós vitáról és az Európau Bíróság CEU-ról szóló döntéséről beszélt a maga sajátos módján. Ezt teljesen visszaadja, ha csak bemásolunk pár sort, abból is átjön a lényeg: