Olaszországban nem akarnak újra holttestekkel megrakott konvojokat látni

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Szerdán jelentette be az olasz kormány, hogy a koronavírus-fertőzések számának ugrásszerű növekedése miatt új, az eddiginél szigorúbb intézkedéseket vezet be. Szinte mindenhol maszkot kell viselni, a bárokban is csak akkor lehet levenni, amikor az ember éppen eszik vagy iszik. Az ország vezetése azt reméli, a szigorítások a tavaszihoz hasonló eredményeket hoznak majd.

Szerdai adatok szerint Olaszországban olyan sok új fertőzött van, amennyi április közepe óta nem volt. Az elmúlt héten 42 százalékkal ugrott meg a fertőzöttek száma, és egyre többen kerülnek intenzív osztályra is. Már az aggasztó adatok közlése előtt bejelentették, hogy január végéig meghosszabbítják a vészhelyzetet, és hogy az egész országban kötelező lesz szinte mindenhol, az utcán és a munkahelyen is hordani a maszkot. A kormány a tudományos bizottság ajánlásait követve állította fel az új szabályokat.

Az új rendelet szerint

mindenhol kötelező a maszk viselése, nemcsak zárt térben, a szabadban is, kivéve, ha senki más nincs elérhető közelségben;

a maszkot a kocsiban és a motoron is viselni kell, ha olyan személyt szállít, aki nem él a sofőrrel közös háztartásban;

biciklin és rolleren nem kell maszkot hordani;

nem kötelező, de ajánlott a maszk viselése otthon akkor, ha vendégül látnak valakit;

sportolás közben nem kell hordani, se zárt térben, se a szabadban, de kötelező tartani a 2 méter távolságot;

éttermekben csak akkor lehet levenni, amikor asztalhoz ülnek a vendégek, a bárokban, kocsmákban pedig csak az evés-ivás idejére lehet levenni, de tartani kell legalább egy méter távolságot;

a gyerekeknek is viselniük kell a maszkot 6 éves kortól;

irodákban is kötelező, kivéve, ha valaki egymaga van csak a helyiségben.

Azokat, akik nem tartják be a szabályokat, 400 és 1000 euró közötti összeggel büntethetik.

A kormány nagyon szeretné elkerülni, hogy olyan állapotok alakuljanak ki az országban, mint tavasszal, az első hullám tetőzésekor. Olaszország volt az első európai ország, amelyre a vírus lecsapott, és mivel egyáltalán nem voltak felkészülve a helyzetre, és nem is volt előttük példa, hogy ezt hogyan kéne kezelni, drámaian sokan haltak bele a fertőzésbe, főként idősek. Lombardia kezelhetetlen gócponttá változott; bizonyára mindenki emlékszik a lesújtó felvételekre, amelyek a bergamói kórházban vagy a halottakat szállító katonai konvojról készültek.

A második hullám

Nem nehéz belátni, hogy Olaszországban is elsősorban a turizmus, a belföldi utazások és a kicsit lanyhulni látszó fegyelem okozta az esetszámok növekedését. Ami változott, hogy a déli régiókban, melyek a lezárásoknak és a szigornak köszönhetően az első hullámot egész jól megúszták, most ugrásszerűen növekednek a számok. Jelenleg épp Campaniában a legrosszabb a helyzet, a régióban, ahol júniusban diadalittasan jelentették be, hogy vírusmentesek lettek.

Vincenzo De Luca, a régió demokrata elnöke az első hullám idején is nagyon szigorúan lépett fel, és most, az esetszámok növekedését látva félig viccelődve, de határozottan fenyegetőzni kezdett el azzal, hogy egyszerűen le fogja zárni Campaniát, ha nem javul a helyzet. De Luca már azelőtt kötelezővé tette a maszkviselést a szabadban is, hogy megjelent volna a kormány új rendelete. Az elnök hangsúlyozza, időben meg kell állítani a vírus terjedését, mert Campaniában nagyon nagy a népsűrűség. (Körülbelül hatmillióan élnek a régióban, amelynek területe körülbelül akkora, mintha összeragasztanánk Bács-Kiskun és Szolnok megyét.)

Turisták a római Trevi-kútnál augusztusban. A maszk csütörtöktől szabadtéren is kötelező. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Lazióhoz hasonlóan Campaniában is augusztusban kezdtek újra nőni a számok, valószínűleg a külföldről érkező turistáknak és a külföldi nyaralásról hazatérő helyieknek köszönhetően. Vélhetően a szardíniai gócpontokból is sok fertőzött érkezett. Lazio repterein tesztelik azokat, akik kockázatos országokból érkeznek, Campania fővárosában, Nápolyban viszont ennél is messzebb mentek: minden érkező számára kötelező a teszt, függetlenül attól, honnan jött.

Nem lehet megint lezárni az országot

A világjárvány természetesen Olaszország amúgy is elég ingatag lábakon álló gazdaságát is megviselte. A turisták elmaradása különösen érzékenyen érintette őket, nyáron mégis egész szigorúak maradtak: amint észrevették, hogy a Máltáról, Görögországból és Horvátországból érkezők és visszatérők között sok a fertőzött, tesztre köteleztek mindenkit, akik ezekből az országokból jöttek. Hoztak olyan döntéseket, amikről ma már látszik, hogy elhibázottak voltak. Hiába kérte például Szardínia, hogy csak az léphessen a szigetre, akinek negatív tesztje van, a kormány – alkotmányos és szabadságjogokra hivatkozva – visszautasította. A szigeten nyaralók aztán a helyi diszkókban körbetáncolták és -lihegték egymást, aminek gyorsan meg is lett a következménye. A szórakozóhelyek gócpontokká változtak, ahonnan aztán a távozók sikeresen körbehordták a vírust az egész országon. Azóta egyébként bevezették a beutazási korlátozást Szardíniára.

Amit mindenképpen szeretnének elkerülni, hogy újra le kelljen zárni az országot. Csak a turizmus kiesése olyan károkat okozott az országnak, amit évekbe telik majd helyrehozni. 2020 első nyolc hónapján feleannyi turista járt Olaszországban, mint 2019-ben, ezzel az ország 16 milliárd eurótól esett el. Bár a turizmusban érdekelt vállalkozások túlélését komoly összegekkel támogatta a kormány, még egy elmaradt szezon katasztrófát jelentene. A turisták elmaradása a legérzékenyebben Veneto, Szicília, Toszkána, Lombardia és Lazio régiókat érintette, és természetesen nemcsak a vállalkozásokat, hanem az adóktól eleső önkormányzatokat is.

A covidosokat kezelő nápolyi Cotugno kórház igazgatója, Maurizio Di Mauro azt mondta, az, hogy júniusra sikerült fertőzésmentessé tenni Campaniát, kisebb csoda volt, elsősorban a nagy népsűrűség miatt. Viszont az akkori siker megmutatta, hogy a szigor működött, ezért fontos, hogy az emberek ugyanolyan fegyelmezettek legyenek, mint az első hullám idején.