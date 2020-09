Az olasz milliomosok Szardínián jöttek rá, hogy a pénz és a hírnév nem véd a koronavírus ellen

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Szinte törvényszerű, ami idén augusztusban, a második hullám hajnalán Európa egyik legszebb szigetén, Szardínián történt. A nagyon gazdagok és kiváltságosok egyik kedvenc nyaralóhelye ugyanis Olaszország egyik koronavírus-gócpontjává változott, és a nem túl hatékony intézkedéseknek, illetve annak köszönhetően, hogy a VIP-vendégek magánrepülőgépeiken szeleltek el az egyre fertőzöttebb szigetről, a covidot nagyon sikeresen és gyorsan sikerült körbehurcolni az egész országon.

Szardínia meseszerűen szép sziget, nem csoda, hogy az olasz milliomosok egyik kedvenc nyaralóhelye. A nagyon gazdag, fontos és híres emberek luxusvilláikban, jachtjaikon, vitorlásaikon töltenek el néhány napot vagy hetet a Smaragdpart környékén, és a jelek szerint erről a világjárvány idején sem mondtak le. A helyi vezetés nem túl sikeresen állt ellen a gazdagok akaratának, és mindent megtettek, hogy a pénzes turisták maradéktalanul jól érezzék magukat a szigeten. Olaszország legtöbb régiójában nem sokkal azután, hogy megnyitották a diszkókat, be is zárták őket, de Szardínia VIP-klubjaiban nem állt meg az élet. Beszámolók szerint a bárok többsége tele volt, és a vendégek úgy buliztak, mintha nem is lenne járvány. Ennek viszonylag gyorsan meg is lett az eredménye: csak Lazio régióba, csak augusztusban 764 fertőzött személy tért vissza Szardíniáról.

Az egyik gócpont a Billionaire nevű szórakozóhely volt, melynek tulajdonosa Flavio Briatore, akinek a nevét a magyarok többsége elsősorban onnan ismerheti, hogy ő volt a Benetton, majd a Renault F1-es csapatának vezetője. A gazdag üzletember a koronavírus felbukkanásától kezdve bírálta a kormány korlátozó intézkedéseit, és azt is többször kikérte magának, hogy kreténségnek nevezték, hogy megnyitotta VIP-diszkója kapuit a vendégek előtt.

Aztán persze megtörtént az, aminek meg kellett történnie: a Billionaire legalább hatvan alkalmazottjáról derült ki, hogy koronavírusosak lettek, egyikük lélegeztetőgépre is került. A kontaktkutatás meglehetősen reménytelen volt, mert bár a vendégeknek fel kellett írniuk a nevüket és a címüket, sokan hamis adatokat adtak meg, és amint kiderült, hogy egyre rizikósabb a környék, sokan azonnal hazasiettek. A szigetről érkező kompokon rengetegen voltak, és kiderült, hogy az utasok közül sokan már akkor lázasak voltak. A gazdagabbak pedig fogták, és vagy egyszerűen felhúzták a horgonyt, és elhajóztak, vagy magánrepülőgépeiken tértek vissza az olasz nagyvárosokba.

Mindeközben Flavio Briatore egyre csak azt bizonygatta, hogy ő mindent megtett az emberek biztonsága érdekében, és nem ő tehet róla, hogy olyan sokan akartak bejutni a klubjába. Az üzletember annyira nem vette komolyan a járványt, hogy az sem merült fel benne, hogy elhalassza immár tradíciónak számító éves látogatását Silvio Berlusconi szardíniai birtokán.

Olaszország volt miniszterelnöke, aki jelenleg a Forza Italia párt elnöke, családjával nyaralt a szigeten, villájában számos rokon, politikus és barát fordult meg augusztus első heteiben. Briatore 12-én látogatta meg, a találkozásról a közösségi médiában osztottak meg képeket. Ezeken látszik, hogy szépen megtapogatták egymást, a távolságot nem tartották, maszkot pedig senki sem viselt.

Aztán kiderült, hogy Flavio Briatore koronavírus-tesztje pozitív lett.

Az üzletember akkor se nagyon hatódott meg, amikor enyhe tüneteivel a milánói San Raffaelle kórházba szállították, viccelődős telefoninterjúkat adott az újságíróknak, melyekben továbbra is úgy beszélt a vírusról, mint egy viszonylag jelentéktelen fertőzésről. A 70 éves üzletember egyébként tényleg jól viselte betegségét, és már el is hagyta a kórházat. Berlusconi azonban - érthető okokból - aggodalommal figyelte ezt a fordulatot, és augusztus 19. és 25. között két tesztet is végeztetett magán. Mindkettő eredménye negatív lett.



Aztán jött a hír, hogy végül ő is elkapta a vírust, és barátnője, egyik testőre és Barbara nevű lánya és Luigi fia is megfertőződött.

Első blikkre nyilván mindenki azt gondolta, Briatorétól kapta el a fertőzést. Az üzletember azonban sietve leszögezte, hogy ő ezt kizártnak tartja, és lehetséges, hogy igaza is van. Ugyanis mint kiderült, Barbara Berlusconi a szardíniai kiruccanás idején szépen körbehajókázta a környező szigeteket a párjával. Augusztus 14-én, két nappal Briatore látogatása után Szardíniáról hajóval mentek Caprira, ahol két klubba is ellátogattak, egy étteremben megvacsoráztak, és találkoztak a nő a volt férjével és annak új barátnőjével - ma már tudható, hogy mindannyian megfertőződtek. Capri polgármestere mindenesetre azonnal kijelentette, hogy nem náluk kapták el a vírust, és ők erről az egész dologról csak az újságokból értesültek, hivatalos értesítést nem is kaptak.

Hogy pontosan hogy kezdődött az egész, már nehéz lenne megmondani, mindenesetre Berlusconi szardíniai villájában mintegy száz ember fordult meg abban az időszakban, amikor Berlusconi már pozitív lehetett, köztük családtagok, politikusok, szállítók és a személyzet tagjai.

A politikust csütörtök délután beszállították a milánói San Raffaele kórházba, mert állapota „kis mértékben súlyosbodott”. Kollégái közlése szerint jól van, nincs szükség rá, hogy az intenzív osztályon kezeljék. A hivatalos tájékoztatás szerint inkább csak elővigyázatosságból vitték be, tekintettel arra, hogy 84 éves, és az elmúlt időkben több különböző betegséggel is kezelték.

Viszont később kiderült, hogy a helyzet annyira nem fényes, ahogy azt Berlusconi és környezete sugallta, és a politikus nem csupán óvatosságból, hanem kétoldali tüdőgyulladás gyanúja miatt fekszik a kórházban. Szombaton orvosa, aki Briatorét is kezelte, azt mondta, az állapota stabil, és bár még óvatosak, úgy látja, megvan az okuk az optimizmusra.

Mindenesetre tény, hogy Szardínia gócpont lett, amiért a régió elnöke a kormányt hibáztatja. Christian Solinas szerint az ország vezetése a sajtó segítségével sározza be Szardíniát, szerinte ugyanis a fertőzöttek nem a szigeten kapták el a vírust, hanem eleve fertőzötten érkeztek. Mint mondta, már májusban azt kérték a kormánytól, hogy tegyék kötelezővé, hogy csak negatív teszttel lehessen felszállni Szardíniára tartó repülőre vagy hajóra, de alkotmányos jogokra és diszkriminációra hivatkozva elutasították őket.