A törökök 46 év után megnyitották Ciprus híres kísértetvárosát

A törökök megszállta Észak-Cipruson megnyitották a 46 éve üresen álló Varósziát, ami egykor a görög ciprióták üdülőparadicsoma volt. Ciprus 1974-es török megszállásakor a Famagusta városát és így Varószia városrészt is elfoglalták, a lakókat kitelepítették, azóta pedig csak a török hadsereg és az ENSZ képviselői léphettek be a területre. Most viszont több száz civil érdeklődő előtt nyitották meg a várost.

Bár számítottam erre, remegtem, ahogy néztem az ismerős helyeket

- mesélte az Associated Pressnek Kyriakos Charalambides, egykori varósziai lakos. "Ez egy olyan bánat, amire nincs vigasz. Varószia elveszett."

Civilek pózolnak Varosha lezárt házai előtt. Fotó: BIROL BEBEK/AFP

Az egykori lakók tüntetést is szerveztek az ENSZ által kontrollált védőzóna egyik átjárópontjához. Kilenc ilyen átkelőhely van, ami biztosítja az átjárást a szigetország két része közt, de ezt a törökök által uralt oldalon lezárták, hogy akadályozzák a koronavírus terjedését. Simos Ioannou, Famagusta görög ciprióta polgármestere szerint Varósziát vissza kellett volna szolgáltatni a jogos tulajdonosoknak, ami jelenleg történik, az pedig pszichológiai nyomásgyakorlás.

Görög ciprióták tüntetése. Fotó: IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP

A város megnyitása kiélezheti a görög-török konfliktust Cipruson. Nicos Anastasiades, Ciprus nemzetközileg elismert elnöke a "nemzetközi jog vérlázító megsértésének" minősítette az esetet, a török és török ciprióta vezetők szerint viszont mindenkinek a javára válik a lépés, és nem fognak sérülni a görög varósziai háztulajdonosok jogai sem, mert csak a strandot nyitják meg jelenleg.

