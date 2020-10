Hármasban szexelt az oltáron a pap, letartóztatták obszcenitásért

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Szeptember 30-án este váratlan jelenetet pillantott meg egy járókelő benézve a new orleans-i Pearl River kis római katolikus templomának ablakán: a templom papja két fűzős, magas sarkú csizmás nővel szexelt az oltáron, a helyszínt be is világították, és egy állványra rögzített telefonnal vették fel az aktust. De nem csak ők, hanem az arra járó szemtanú is, aki a rendőröket is rájuk hívta.

A bírósági iratokból az is kiderült, hogy a két nő dominaként dolgozott, az egyikőjük az esetet megelőző nap arról posztolt, hogy találkozik egy másik dominával, hogy "bemocskolják Isten házát".

A férfit és a két nőt letartóztatták obszcenitásért, óvadék ellenében mindhárman szabadlábon várják az ügy kimenetét. Az oltár szentségét a new orleans-i érsek állította vissza az erre hivatott szertartással.

