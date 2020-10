Kinevezték az új kirgiz miniszterelnököt

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A kirgiz parlament kinevezte miniszterelnöknek Szadir Zsaparov ellenzéki vezetőt szombaton, ami az első lépése annak, hogy rendeződjön végre a kirgiz politikai káosz.

Zsaparov alkotmányos reformokat követelt az új választások kiírása előtt, és arra is emlékeztette Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnököt, hogy megígérte lemond, ha feláll az új kabinet. Zsaparov azt is jelezte, hogy nem változtatna a kormány összetételén.

Az 51 éves Zsaparov volt az egyetlen jelölt a tisztségre. Zsaparov korábban Kurmanbek Bakijev egykori elnök tanácsadójaként tevékenykedett.

Egyes ellenzéki csoportok szerint a politikus valójában Dzsejenbekov elnök beépített embere. Szakértők szerint Zsaparov kinevezésével, Almazbek Atambajev volt elnök újbóli őrizetbe vételével (korábban a tüntetők szabadították ki a börtönből), valamint a biztonsági tanácsban véghezvitt személycserékkel Dzsejenbekov helyzete megerősödött.

A volt szovjet tagköztársaságban múlt vasárnap választásokat tartottak, amelyeken az államfőhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba. Végül az eredményeket érvénytelenítették, miután a választáson induló 16 párt közül 11 is közölte, hogy nem ismeri el őket. Ezt követően tömeges tüntetések kezdődtek a fővárosban, Biskekben és több vidéki nagyvárosban. A tüntetők elfoglalták a kormány székházát, az elnöki hivatalt, a parlament és a biskeki polgármesteri hivatal épületét, és kiszabadítottak a börtönből több elítélt politikust. A különböző politikai táborok közötti utcai összecsapásokban több mint 1200 ember megsebesült és egy meghalt. A tüntetések miatt Biskekben október 21-ig rendkívüli állapotot vezettek be, aminek értelmében katonákat vezényeltek az utcákra. (MTI, Reuters)