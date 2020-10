Káosz Kirgizisztánban: kormányülés volt, az elnök Biskekben van, de közben önjelölt emberek osztozkodnak különféle tisztségeken

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Erkin Aszrandiev miniszterelnök-helyettes vezetésével megtartotta ülését a kirgiz kormány, és fogadkozott, hogy a kaotikus helyzet ellenére teljesíti a polgárok iránti szociális kötelezettségeit, és arra törekszik, hogy az állami szervek a megszokott módon lássák el a feladataikat.

Erkin Aszrandiev februárban lett miniszterelnök-helyettes, de a kormány sajtószolgálatának közleményéből ítélve most ő vezeti a kormányt, miután kedden lemondott Kubatbek Boronov kormányfő.

A kormány sajtószolgálata szerint az ülésen több kérdést is megvitattak, többek közt az őszi-téli fűtési szezonhoz való előkészületekről, a koronavírus-járvány terjedése elleni harcról és költségvetési kérdésekről volt szó.

Omurbek Szuvanalijev, a nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője az Interfax hírügynökséggel közölte, hogy Szooronbaj Dzsejenbekov államfő és Kubatbek Boronov holléte nem ismert, és a tüntetések kezdete óta nem jelentek meg a nyilvánosság előtt. Szuvanalijev szerint a hatóságok biztonsági megfontolásokból lezárták az országhatárokat.

Az államfő sajtószolgálata tudatta, hogy Dzsejenbekov a fővárosban, Biskekben van, és ellátja az elnöki teendőit.

Kirgizisztánban vasárnap parlamenti választásokat tartottak, amiken az államfőhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba, de a választáson induló 16 párt közül 11 közölte, hogy nem ismeri el az eredményeket. Tömeges tüntetések kezdődtek Biskekben és több vidéki nagyvárosban, a tüntetők elfoglalták a kormány székházát, az elnöki hivatalt, a parlament és a biskeki polgármesteri hivatal épületét, kiszabadították a börtönből több elítélt politikust. A választást érvénytelenítették.

Tüntetők Biskekben október 7-én. Fotó: Akylbek Batyrbekov/Sputnik via AFP

Két ellenzéki pártszövetség is koordinációs testületet alakított, és mindkettő igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Az egyik jelöltet, Szadir Zsaparovot – akit a tüntetők szabadítottak ki a börtönből – az egyik koordinációs tanács javaslatára választotta meg kormányfőnek a parlament, de a másik ellenzéki pártszövetség nem ismeri el őt miniszterelnöknek. A Reuters úgy tudja, hogy egy harmadik ellenzéki csoportosulást is a saját emberét akarja miniszterelnöknek, így Zsaparovon kívül Tilek Toktogazijev és Omurben Babanov is vezetni akarja a kormányt.

A leköszönő parlament időközben két csonka parlamentre vált szét, de egyik sem a törvényhozás termében tartja meg üléseit, mert azt a tüntetők megrongálták. Az egyik csonka parlament csütörtökre virradóra ülésezett egy biskeki szállodában, de 40 képviselőjével nem volt határozatképes, a kabinet megválasztásához ugyanis 61 fős többségre van szükség. Az államfő menesztéséhez sem volt elegendő a létszám.

Úgy fest, hogy a hatalmi vákuum ellenére az országban a központi bank engedélyével működnek már a kedden bezárt pénzügyi intézmények. Az üzleti szféra ugyanis arra figyelmeztetett, hogy ha a bankok és adóhivatalok zárva maradnak, élelmiszerhiány alakulhat ki a 6,5 milliós közép-ázsiai országban.

A kirgiz politikai elemzők zöme szerint teljes a politikai zűrzavar, önjelölt és másodrangú pártok önkényesen és gátlás nélkül ragadnak meg és osztanak el maguk között különféle tisztségeket az országos és önkormányzati hatalmi szervekben. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint ismeretlenek ellenőrzése alá került több tucat vállalat, bánya és más ipari létesítmény is.

Ugyan Szooronbaj Dzsejenbekov államfő azt mondja, próbál úrrá lenni a kaotikus helyzeten, tárgyal a pártokkal, de elemzők szerint elszigetelődött, és a jövője bizonytalan, tekintettel arra, hogy az elmúlt 15 évben már két államfőt buktattak meg Kirgizisztánban. (MTI)