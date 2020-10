Ausztrál kutatók szerint a koronavírus akár 28 napig is elél egy mobil felületén

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Az ausztrál CSIRO kormányzati tudományos kutatóintézet most megjelent tanulmánya szerint a koronavírus a korábban gondoltnál hosszabb ideig is életben maradhat nagyon sima felületeken, mint amilyen a mobiltelefonok üveg kijelzője, vagy az olyan plasztik bankjegyek, amiket Ausztráliában - vagy a velünk szomszédos Romániában - használnak. Korábbi kutatások azt mutatták, hogy bankókon (a BBC beszámolója nem tér ki ezek anyagára) 2-3 napig, műanyag és rozsdamentesacál-felületeken pedig akár hat napig is életben maradhat a vírus. A CSIRO kutatói most azt állítják, hogy akár 28 napig, vagyis négy héten át is életben marad a koronavírus a nagyon sima felületeken. Mondjuk az is kiderül a tanulmányukból, hogy ehhez a vírusnak kimondottan kedvező feltételeket kell biztosítani. Elsősorban teljes sötétséget, mert amúgy a napsugárzás, pontosabban az UV-sugárzás bizonyítottan elpusztítja a vírust. Fontos a vírusnak kedvező páratartalom is, ami a kísérlet során biztosított volt. Vagyis kutatásuk inkább a vírus életben maradásának elvi maximumát bizonyította.

A gyakorlatban ebből csak annyi következik, amit a járvány- és közegészségügyi szakértők a járvány kezdete óta hangoztatnak: nagyon fontos naponta többször, alaposan kezet mosni, és nem piszkálni az arcunkat.

Máskülönben, bár hipotézisek születtek arról, hogy talán azért fertőződhetett meg olyan sok húspakoló üzemben dolgozó munkás a világ több országában, mert a vírus az ezekben mindenhol előforduló rozsdamentesacál-felületeken napokig is elél, egyetlen olyan dokumentált eset sem ismert a világban, amelyben bárki felületi érintkezés útján fertőződött volna meg. A húsüzemi fertőzéseket is inkább magyarázza az, hogy a vírus nem csupán cseppfertőzéssel, hanem légi úton is terjed, pláne rosszul szellőző, zárt helyiségekben, ahol sokan tartózkodnak egyidőben. (Via BBC)