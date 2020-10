Több koronás megbetegedés miatt a diákokat hazaküldték a felcsúti focisták középiskolájából, de másnap megrendeztek egy szakácsversenyt az épületben

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Miután több diák is igazoltan koronavírusos lett, és tanárokon is jelentkeztek a tünetek a felcsúti Letenyey Lajos középiskolában, ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal egy múlt pénteki határozattal digitális tanrendre állította át az intézményt.

Ez az iskola, ahová a felcsúti Puskás Akadémia focis növendékei járnak. Ennek köszönhetően az országban alighanem egyedülálló módon olyan szponzorfala is van, ami hosszasan sorolja a támogatókat. (A felnőtt csapatban már korábban végigsöpört a vírus.)

És ennek az iskolának az épületében tartották meg egyetlen nappal a járványügyi intézkedés meghozatala után, október 10-én a Magyarország étele 2020 szakácsversenyt és a hozzá kapcsolt I. Magyar Gasztronómia napja című rendezvényt.

Eredetileg március 28-án rendezték volna meg a versenyt, de elhalasztották előbb május 16-ára, majd őszre a járvány miatt. Most, sokkal súlyosabb járványügyi helyzetben már nem halogattak tovább. Asztalos István főszervező a Hangnak ezt azzal indokolta, hogy „nem tehetik meg a szponzoraikkal, hogy elhalasztják a rendezvényt”. Az épületet mindenesetre fertőtlenítették a verseny előtt, a résztvevőknek nyilatkozniuk kellett, hogy nincsenek tüneteik, és megmérték a testhőmérsékletüket is.

Ehhez képest a felvételeken látszik, hogy van olyan csapat, ahol a maszk leginkább dísz volt, és kesztyűt sem vettek fel a versenyzők.

A díjátadóra a középiskolából már átmentek a Puskás Akadémiába. Itt egyébként éppen a terjedő járvány miatt most hétfőn újabb intézkedéseket vezettek be, kötelező lett a maszk viselése a felcsúti foci Disneyland teljes területén, ahogyan a másfél méteres távolság betartása és a kézfertőtlenítés is.

„Javasolt, hogy a kisebb helyiségekben és irodákban minél kevesebben tartózkodjanak, mégpedig a megfelelő távolság megtartásával és lehetőség szerint maszkban. Vendégeket ebben az időszakban nem ajánlott fogadni az akadémián, a megbeszéléseket pedig javasolt online formában szervezni.

Kerülendő üdvözlési forma a kézfogás, a pacsizás, az öklözés egyaránt. Az ebédlőben ugyancsak kötelező megtartani a távolságot és viselni a maszkot sorban álláskor” - ismerteti a Puskás Akadémia honlapja az új szabályokat. Ezek az előírásuk ugyan a szakácsverseny idején még nem voltak érvényesek, de nem ártott volna.

Mert a díjátadón volt minden, amitől óvják a diákokat: kézfogás, maszkhiány (volt olyan díjazott, aki gyorsan lekapta a maszkját és zavartan a zsebébe gyűrte, amikor gratuláltak neki, a többieken eleve nem volt) és a végén egy közös fotóra még össze is zsúfolódtak a résztvevők. Alig néhányukon volt maszk.

A rendezvényre a határon túlról (Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Vajdaság) is jöttek csapatok. Ami a határzár miatt elég macerás lett volna, de a Külügyminisztérium külön engedélyével ezt is megoldották, nem is győztek hálálkodni a szervezők.

A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt, Nagy István agrárminiszter és Rétvári Bence államtitkár voltak, utóbbit Sölch Gellért helyettesítette, köszönetet mondva, hogy szervezők 2020-ban is megszervezték ezt a versenyt.

Itt volt és beszédet is mondott a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője, Pásztor István is, aki a rendezvényt a magyar identitás erőfeszítésének írta, amihez a jelenlétével ehhez szeretett volna hozzájárulni. Azt is nyilatkozta, hogy a nemzeti gasztronómia, az ízek fontosságáról, hogy

„akkor, amikor függetlenül attól, hogy hol nő föl a gyerek, már egyéves kora előtt kaparnak neki füstölt szalonnát, akkor azt gondolom, hogy ez a nemzet élni fog”.

A rendezvénynek otthont adó iskola igazgatója, Bányai György az intézményben elrendelt járványügyi intézkedések miatt csak videón tudott bejelentkezni, rögtön köszönetet mondott az iskolát fenntartó Felcsúti Utánpótlásnevelésért Alapítvány megbízásából is. A beszéde végén azt mondta, a rendezvény letett valamit a magyar kultúra asztalára, ennek a versenynek szerinte nincsenek vesztesei, és határon túli testvéreink is azzal az érzéssel térhetnek haza, hogy ezért érdemes volt átbumlizni határokon ebben a pándémiás helyzetben is”. A birkapörkölt szerinte egyébként videón is jó, de azért nem az igazi.

„És mivel az Úristennek is van humorérzéke, tudta, hogy mennyire fenem a fogam rá, hát nem csak azt nem engedte meg, hogy ott legyek, hanem tegnap este érzékszerveimet is elvette. Szolgáljon ez magam és mások okulására”

- mondta az igazgató, aki a tünetei alapján gyanús, hogy maga is koronás.

A szervezők ezt a videót osztották meg az eseményről.