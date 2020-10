A kormány megvizsgálja az orvosok panaszait, ezt ígérte a kamara elnökének Pintér Sándor

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Október 13-án egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszter Kincses Gyulával, a Magyar Orvosi Kamara elnökével, akinek azt ígérte, hogy a kormány megvizsgálja az orvosok panaszait a rohamtempóban elfogadott egészségügyi törvénymódosításról - erről számolt be Kincses az ATV-nek.

A belügyminiszter - aki a kamara elnökének értelmezésében inkább miniszterelnök-helyettesként vett részt a tárgyaláson, hiszen az egészségügy nem Pintér, hanem Kásler Miklós minisztériuma alá tartozik - két területen ígért egyeztetést és új javaslatokat a kamarának:

az orvosok másodállásának teljes tilalmával;

és az orvosok "átvezénylésével" kapcsolatban.

Mint arról már korábban írtunk, az orvostársadalom ugyan támogatta, hogy rendezzék az orvosok bérét és tegyék hálapénzmentessé az egészségügyet, a törvényben az is szerepel, hogy semmilyen magánpraxisa nem lehet a közellátásban dolgozó orvosoknak. Emellett az is szerepel a törvényben, hogy az új törvény szerint a járványhelyzeten kívül is el lehet rendelni, hogy egy orvos menjen át egy másik, orvoshiánnyal küzdő kórházba 1+1 évre. Hogy miért nagyon problémás ez a két javaslat a kamara szerint, arról itt írtunk bővebben.

Pintér Sándor azt mondta a kamara elnökének, hogy megértette a problémákat, visszatérnek a kérdésre, de hogy mikor, arra nem tett ígéretet a miniszter. A háziorvosi ellátás átalakításáról tárgyaltak, Pintér azt mondta, erről a Magyar Orvosi Kamara alapellátási munkacsoportjával egyeztetnek majd.

A kérdésre, hogy nem érzik-e csapdába csalva magukat az orvosok, hogy a béremelést is garantáló törvényben ilyen problémás rendelkezések kerültek be, illetve hogy pár órája volt csak az orvosi kamarának átolvasni az egészségügyet alapvetően átalakító javaslatot, Kincses azt mondta, hogy