A teljes szerkesztőséget elküldte a Médiapiac új tulajdonosa, Boros Bánk Levente

A Media1 értesülései szerint értekezletre hívták a Médianéző Központ igazgatója által frissen felvásárolt lap szerkesztőségének tagjait, aminek a végén mindenkit elküldtek.

Tegnap derült ki, hogy a kéthavonta megjelenő újságot Boros Bánk Levente vásárolta meg. A Magyar Nemzet azt írta: „Az ismert politológust egyértelműen a jobboldalhoz sorolja eddigi közéleti tevékenysége, mégis egy független, szakmai lapot szeretne a megújult Médiapiacból.”

Az impresszumból már el is tűnt a négy szerző, az ügyvezetői feladatot is ellátó korábbi tulajdonos és a lapmenedzser neve is.