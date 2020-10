Miután 7 napot volt az intenzíven, Trump tanácsadója rájött, hogy mindenkinek maszkot kellene hordani

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

"Volt köztisztviselőként azt gondolom, hogy nem kezeltük az amerikaiakat az igazságot, a felelősséget és az áldozatokat megérteni képes felnőttként" - nyilatkozta Chris Christie, New Jersey állam volt republikánus kormányzója és Donald Trump elnök tanácsadója, miután hét napot töltött az intenzív osztályon a koronavírus miatt.

Christie egyike volt azoknak, akik valószínűleg a Fehér Házban kapták el a koronavírust, Donald Trump elnökkel, feleségével és egy sor közvetlen munkatársával együtt. A volt kormányzó egy most kiadott közleményében azt mondta, hogy azt hitte, biztonságban van az elnöki rezidencián, mert ott mindenkit rendszeresen tesztelnek. De mint írta, tévedett, és hibázott, hogy nem hordott maszkot a Trump által a legfelsőbb bíróság tagjának Amy Coney Barrett bemutató ünnepségén és még több más rendezvényen a Fehér Házban.

Christie azt mondta, hogy miután intenzív osztályra került, sokat gondolkodott, és arra jutott, hogy mindenkinek be kellene tartania a járványügyi előírásokat. "Minden közhivatalt betöltő személynek, pártállástól függetlenül, azt kellene képviselnie, hogy mindenki hordjon maszkot, tartsa a kellő távolságot és mosson rendszeresen kezet" - mondta a volt kormányzó, ezzel finoman kritizálva Trumpot is, aki korábban nemhogy nem buzdított mindenkit a maszkviselésre, de még ki is figurázta azokat, akik maszkot hordanak. (NBC)