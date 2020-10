Miután lefejezte áldozatát, hitetlen kutyáknak nevezte a franciákat a Twitteren

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A francia hatóságok szerint egy tizennyolc éves, csecsen származású, moszkvai születésű férfi követett el brutális gyilkosságot pénteken egy Párizs környéki kisvárosban. Abdoulakh A. - aki menekült státusszal érkezett az országba, és eddig ismeretlen volt a terrorelhárítás számára - lefejezte középiskolai tanár áldozatát, Samuel Paty-t.

Virágok a középiskola bejáratánál, ahol Samuel Paty tanított Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A tettes Évreux-ben élt, nagyjából 100 kilométerre a gyilkosság helyszínétől. Korábban kisebb vétségek miatt többször bíróság elé állították, írja a BBC. Az államügyész elmondása szerint pénteken a diákokat kérte az iskola környékén, hogy mutassák meg neki a tanárt, akit követni kezdett az utcán, majd rátámadt egy késsel. Szemtanúk szerint ekkor azt kiáltotta: „Allahu Akbar.”

Ezután képeket tett közzé a Twitteren az áldozatáról, hitetleneknek és kutyáknak nevezve Macron elnököt és általában a franciákat. A rendőrök érkezésekor Abdoulakh A. légpuskával lőtt feléjük, akik válaszuk tüzet nyitottak, és végül kilenc lövéssel leterítették. A holttest mellett egy harminc centiméter hosszú pengét találtak.

Szombaton Rennes-ben tüntettek Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

Az áldozat egy 47 éves történelem-földrajz szakos tanár, aki több fenyegetést is kapott, mióta megmutatta a gyerekeknek a Charlie Hebdóban közölt Mohamed-karikatúrákat egy szabad véleménynyilvánításról szóló órán. A hírek szerint a muszlim diákokat megkérte, hogy nézzenek félre, ha sértve érzik magukat.

Egy édesapa - akinek a féltestvére 2014-ben csatlakozott Szíriában az Iszlám Államhoz - hivatalos panaszt nyújtott be, és tüntetést szervezett a tanár ellen. A férfi is egyike annak a kilenc embernek, akit most őrizetbe vettek.

„Tanár vagyok” - hirdetik a tüntetők az iskolaépület közelében, a „Je suis Charlie” szlogen mintájára Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Ez a második késes támadás Franciaországban azóta, hogy szeptemberben megkezdődött a bírósági eljárás 14 ember ügyében, akik a vád szerint közreműködtek a Charlie Hebdo szatirikus lap 12 munkatársának halálával végződő, 2015-ös dzsihádista terrortámadásban. Mindkét esetet iszlamista terrortámadásként kezelik.

A francia kormányhoz hasonlóan muszlim vezetők is elítélték az akciót. Egy bordeaux-i mecset imámja azt mondta, „semmiféle civilizáció nem végez ártatlan emberekkel, csak a barbarizmus tesz ilyet”.