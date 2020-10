A kirgiz kormányfő egy hónapot adott az elsikkasztott pénzek visszafizetésére

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Szadir Zsaparov nemrég megválasztott kirgiz miniszterelnök felszólította a korrupciós bűncselekmények elkövetőit, hogy egy hónapon belül önként fizessék vissza az elsikkasztott pénzeket az államkincstárnak, és ha megteszik, büntetlenséget kapnak – közölte a kirgiz kormányfői hivatal.

Szadir Zsaparov sajtótájékoztatója Biskekben 2020. október 10-én. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

A kormányfő közleményében az áll, hogy:

„Felhatalmazásomnál fogva hivatalosan gazdasági amnesztiát hirdetek. Az amnesztia célja az állami költségvetés feltöltése és pótlólagos források keresése.”

Zsaparov ígérete szerint a jogtalanul szerzett jövedelem visszaszolgáltatása után a hatóságok nem nyúlnak az érintettek bejelentett tulajdonához, a vagyonnyilatkozatok bejelentése bizalmasan fog zajlaniés garantálja a büntetőeljárás alóli mentességüket. Zsaparov szerint az utóbbi 30 évben a gazdaságban kiterjedt, rendszerszintű korrupciós hálózatok épültek ki.

A volt szovjet tagköztársaság az október 4-i parlamenti választás után káoszba sodródott. A választáson az elnökhöz közeli pártok kerültek be a törvényhozásba, a magas, 7 százalékos parlamenti küszöböt több kisebb ellenzéki párt nem tudta átlépni. Tömeges tüntetések kezdődtek a fővárosban, Biskekben és más nagyvárosokban is, a tüntetők kormányzati épületeket is elfoglaltak, a választás eredményét megsemmisítették, a választást megismétlik.

Szooronbaj Dzsejenbekov államfő múlt csütörtökön a tüntetések nyomására lemondott hivataláról, de az elnöki előjogok haláláig meg fogják illetni. Ideiglenes jelleggel Szadir Zsaparov nemrég megválasztott miniszterelnök vette át az államfői teendőket. (MTI)