Elismerte bűnösségét a cég, amely milliókat szoktatott rá az opiod fájdalomcsillapítóra

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Az OxyContin nevű opioid fájdalomcsillapítót gyártó Purdue Pharma elismerte, hogy lefizetett orvosokat és gyógyszerészeket, hogy a betegeknek írják föl a nagyon komoly függőséget okozó és a heroinnál nyolcszor halálosabb termékét.

A cég 8 milliárd dollár büntetést kell, hogy fizessen, de ettől még a vállalat vezetői, és a céget tulajdonló Sackler család tagjai elleni büntető- és polgári perek még nem zárultak le

Korábban már írtunk a Purdue Pharma nevű amerikai cégről és az azt tulajdonló, a komolyabb botrányok kirobbanásáig pedig a cég vezetésében is nagyon komoly szerepet játszó Sackler családról. A cég és a család amerikaiak millióit szoktatta rá az opioid alapú fájdalomcsillapítójára, miközben tudták, hogy az nagyon addiktív és elég könnyen túl lehet adagolni. Az 1990-es évek óta 450 ezer amerikai vesztette életét az opioid-járványnak is nevezett jelenségben, vagyis abban, hogy az Egyesült Államok szegényebb részein rengetegen szoktak rá az ilyen fájdalomcsillapítókra, különösen az Oxycontinra.

A New York Times most azt írja, hogy a Purdue Pharma megállapodott az amerikai igazságügyi minisztériummal, elismerve a bűnösségét abban, hogy lefizetett az orvosokat és patikusokat, akik így olyanoknak is felírták az erős és függőséget okozó szert, akiknek nem lett volna feltétlenül szüksége a heroinnal és morfiummal azonos hatóanyagú fájdalomcsillapítóra. A cég azt is elismerte, hogy ezzel nagyon komoly összegeket csalt ki az állami egészségbiztosítást nyújtó intézményekből, a Medicare-ből és a Medicaid-ből.