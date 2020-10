Pert indít a szaúdi koronaherceg ellen Hasogdzsi menyasszonya

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Dzsamál Hasogdzsit Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg irányításával ölték meg - állítja a 2018-ban meggyilkolt ellenzéki újságíró menyasszonya, Hatice Cengiz, aki a Democracy for the Arab World Now (Dawn) nevű szervezet segítségével nyújtott be keresetet Bin Szalmán ellen egy washingtoni bíróságon.

A BBC által idézett beadvány szerint „világos volt a gyilkosság célja”: megakadályozni Hasogdzsit, hogy kiálljon az arab világ demokratikus reformjáért az Egyesült Államokban.

A perrel szeretnék elérni, hogy bizonyító erejű dokumentumok kerüljenek elő, és amerikai bíróság állapítsa meg a szaúdi koronaherceg felelősségét.

Tüntető a szaúdi konzulátus isztambuli épülete előtt 2018-ban Fotó: OZAN KOSE/AFP

A szaúdi királyi család kritikusát, a több nyugati lapban is publikáló 60 éves újságírót Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán gyilkolták meg. Hasogdzsit megfojtották, holttestét feldarabolták, majd eltüntették. Mohamed bin Szalmán sosem ismerte be, hogy az ő megrendelésére történt a gyilkosság.

Korábban az isztambuli ügyészség 20 szaúdi férfi ellen emelt vádat, köztük volt a szaúdi hírszerzés egykori helyettes vezetője és az uralkodó volt tanácsadója is. Egy szaúdi bíróságon pedig nyolc embert ítéltek börtönre.