Törökország készen áll beszállni a karabahi háborúba

Szerda este Fuat Oktay török alelnök egy tévéműsorban bejelentette, hogy országa kész katonai segítséget is nyújtani Azerbajdzsánnak.

Azerbajdzsán és Örményország között szeptember végén tört ki a legújabb háború Hegyi-Karabah ellenőrzéséért. Az örmények lakta, de Sztálin által Azerbajdzsánhoz csatolt tartományt hosszú háború után 1994-ben foglalta el Örményország, bár a világ legtöbb állama továbbra is azeri területként ismeri el. A mostani háborúban Azerbajdzsán megpróbálja visszafoglalni a területet.

Fuat Oktay, török alelnök. Fotó: Arda Kucukkaya/Anadolu Agency via AFP

Törökország kezdettől az azerieket támogatja ebben a konfliktusban, de a török hadsereg bevetéséről eddig nem volt szó. Erdogan elnök helyettese most viszont azt mondta, hogy ha az azeri kormány kéri, akkor ezt is megadnák.

Amennyiben az egykori Szovjetunió területén a török hadsereg beavatkozna, akkor lehet, hogy Oroszország is beszállna a másik oldalon a háborúba, hiszen több katonai támaszpontjuk is van Örményország területén. Oktay arról is beszélt, hogy szerinte a két harcoló fél között közvetíteni igyekvő francia-orosz-amerikai csoport valójában az örmények érdekeit képviseli. (Reuters)