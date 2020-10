A FBI orosz hackertámadásokat észlelt a kormányzat hálózatai ellen

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az amerikai hatóságok szerint jelenleg is aktív orosz hackertámadások zajlanak különböző szintű kormányzati hálózatok ellen, és azok a rendszerek is a célpontok között szerepelnek, amelyek az elnökválasztás lebonyolításáért felelősek. Az FBI és az Kiberbiztonsági és Infrastruktúrális Biztonsági Ügynökség (CISA) közleménye szerint állami és helyi hálózatokat is értek támadások.

Ugyanakkor sem az FBI, sem a CISA nem lát arra utaló jelek, hogy a támadások miatt meg kellene kérdőjelezni a választási adatok hitelességét, de két helyi hatóság rendszeréből sikerült megszerezniük néhány választói adatot.

Christopher Wray, az FBI igazgatója már szeptemberben figyelmeztetett arra, hogy Oroszország igyekszik dezinformációkkal beavatkozni a 2020-as elnökválasztásba, hogy hiteltelenítsék a demokrata jelöltet, Joe Bident, illetve az egész választási folyamatot. (NPR)