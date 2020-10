Észak-Koreában figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak bent, mert „sárga por” jön Kína felől

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Észak-Koreában figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, mert „sárga port” fúj a szél Kína felől, és félő, hogy a koronavírus is bemehet az országba vele. A főváros, Phenjan utcái jelentések szerint üresek is lettek csütörtökre, a kültéri építkezéseket is leállították.

Fotó: KCNA

A titkolózó állam azt állítja, nincs jelen az országban a koronavírus, de január óta szigorú határzárokkal és mozgáskorlátozásokkal operálnak.

A sárga por a mongol és kínai sivatagok homokjára utal, amit a szél Észak- és Dél-Koreába fúj az év bizonyos szakaszaiban. Olyan mérgező por keveredik össze, ami évek óta mindkét országban egészségügyi aggodalmakra ad okot.

Maszkot viselő észak-koreaiak egy 80 napos gazdaságfejlesztési kampányt támogató rendezvényen a phenjani Kim Ir Szen stadionban október 16-án. Fotó: KCNA via KNS/STR/AFP

Bár a Covid-19 és a sárga por között nincs ismert összefüggés, és nem is nagyon valószínű, hogy valaki így fertőződjön meg, a szintén diktatúrának számító Türkmenisztán is állítólagos vírushordozó porra hivatkozva kötelezte a lakosságot maszkviselésre, tagadva, hogy csak egy járvány nyomait próbálják eltüntetni. (BBC)